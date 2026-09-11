Kaynak: DHA

Kastamonu’da işten çıkarıldığını iddia eden bir şahıs, silah ve kılıçla belediye binasını bastı. M.Ö. adlı kişi, aracıyla belediye önüne gelerek Başkan Hasan Baltacı ile görüşmek istedi.

Talebi karşılanmayınca silah ve kılıçla bekleme yaptı, “ekmeğimle oynadınız” diye bağırdı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sinir krizi geçiren şahıs havaya birkaç el ateş açtı. İkna çabaları sonucunda silahını ve kılıcını bırakarak teslim oldu. Gözyaşları içinde gözaltına alınan M.Ö.’nin aracı da çekiciyle uzaklaştırıldı. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.