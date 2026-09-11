İstanbul içi toplu ulaşımda minibüsleri sıkça kullanan yolcular için yeni bir dönem kapılarını araladı.
Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek
İstanbul minibüslerinde uzun süredir beklenen adım atıldı. İlk olarak Pendik’te başlayan uygulamayla araçlara POS cihazları monte edildi. Kredi kartıyla ödemede yolculardan hiçbir komisyon veya ek ücret alınmayacağı duyurulduKaynak: Diğer
Bozuk para veya nakit arama derdine son verecek kredi kartıyla ödeme sistemi sahadaki yerini almaya başladı.
PİLOT İLÇE PENDİK OLDU
NTV’nin aktardığı bilgilere göre, nakitsiz ulaşım imkanı sağlayan yeni uygulama ilk olarak Pendik ilçesinde faaliyete geçti.
İlçede hizmet veren minibüslere yerleştirilen POS cihazları sayesinde yolcular artık cüzdanlarındaki kredi kartlarını kullanarak kolayca ödeme yapabiliyor.
EK KOMİSYON ALINMAYACAK
Yeni sistemde sürücü ile yolcu arasındaki temassız ödeme kolaylığı ön plana çıkarken en çok merak edilen konulardan biri de kart kullanımında fark alınıp alınmayacağı oldu.
Uygulama kapsamında kredi kartıyla yapılan ödemelerde vatandaşlardan herhangi bir ek komisyon ya da hizmet bedeli kesilmeyecek.
Yolcular doğrudan resmi tarifedeki tutarı ödeyecek.
MİNİBÜSLERDE GENEL ÜCRET TARİFESİ
Temmuz ayında İstanbul genelinde toplu ulaşıma yapılan yüzde 10’luk zam sonrasında minibüslerde uygulanan mesafe bazlı fiyatlandırma şu şekilde:
0-4 km arası: 43 TL
4-7 km arası: 45 TL
7-11 km arası: 46 TL
11-15 km arası: 47 TL
Öğrenci tarifesi: 28 TL