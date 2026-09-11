Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek

Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek

İstanbul minibüslerinde uzun süredir beklenen adım atıldı. İlk olarak Pendik’te başlayan uygulamayla araçlara POS cihazları monte edildi. Kredi kartıyla ödemede yolculardan hiçbir komisyon veya ek ücret alınmayacağı duyuruldu

Kaynak: Diğer
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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 1

İstanbul içi toplu ulaşımda minibüsleri sıkça kullanan yolcular için yeni bir dönem kapılarını araladı.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 2

Bozuk para veya nakit arama derdine son verecek kredi kartıyla ödeme sistemi sahadaki yerini almaya başladı.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 3

PİLOT İLÇE PENDİK OLDU

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, nakitsiz ulaşım imkanı sağlayan yeni uygulama ilk olarak Pendik ilçesinde faaliyete geçti.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 4

İlçede hizmet veren minibüslere yerleştirilen POS cihazları sayesinde yolcular artık cüzdanlarındaki kredi kartlarını kullanarak kolayca ödeme yapabiliyor.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 5

EK KOMİSYON ALINMAYACAK

Yeni sistemde sürücü ile yolcu arasındaki temassız ödeme kolaylığı ön plana çıkarken en çok merak edilen konulardan biri de kart kullanımında fark alınıp alınmayacağı oldu.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 6

Uygulama kapsamında kredi kartıyla yapılan ödemelerde vatandaşlardan herhangi bir ek komisyon ya da hizmet bedeli kesilmeyecek.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 7

Yolcular doğrudan resmi tarifedeki tutarı ödeyecek.

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Minibüslerde nakit para devri bitiyor: Artık kredi kartı geçecek - Resim: 8

MİNİBÜSLERDE GENEL ÜCRET TARİFESİ

Temmuz ayında İstanbul genelinde toplu ulaşıma yapılan yüzde 10’luk zam sonrasında minibüslerde uygulanan mesafe bazlı fiyatlandırma şu şekilde:

0-4 km arası: 43 TL
4-7 km arası: 45 TL
7-11 km arası: 46 TL
11-15 km arası: 47 TL
Öğrenci tarifesi: 28 TL

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