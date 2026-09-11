Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısı benzinin litre fiyatına şoke eden dev zam geliyor.Dilek Taşdemir
Küresel petrol piyasalarındaki sert yükselişin yanı sıra ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.
BENZİNE ZAM BEKLENİYOR
Brent petrolün 110 dolara dayanması, yurtiçinde akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.
Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, benzinin litre fiyatına bu gece 3 lira 20 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Beklenen zamların ardından benzinin litre fiyatının birçok şehirde 80 lirayı aşması bekleniyor.
Metinde ayrıca 2,95 TL'lik zam senaryosuna göre de yeni fiyat hesaplamaları yer aldı.
Buna göre İstanbul Avrupa Yakası'nda mevcut 76,92-77,01 lira seviyesindeki benzinin litre fiyatının yaklaşık 79,87-79,96 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Ankara'da benzinin litre fiyatının yaklaşık 80,84-80,93 lira, İzmir'de ise 81,12-81,21 lira seviyesine çıkması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zam öncesindeki mevcut fiyatlara göre:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,92 - 77,01 TL
Motorin: 88,89 - 88,98 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,78 - 76,87 TL
Motorin: 88,75 - 88,84 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 77,89 - 77,98 TL
Motorin: 90,02 - 90,11 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 78,17 - 78,26 TL
Motorin: 90,29 - 90,38 TL
LPG: 34,99 TL