Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.