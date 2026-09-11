Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor

Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısı benzinin litre fiyatına şoke eden dev zam geliyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 1

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 3 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 2

Küresel petrol piyasalarındaki sert yükselişin yanı sıra ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 3

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Brent petrolün 110 dolara dayanması, yurtiçinde akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 4

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, benzinin litre fiyatına bu gece 3 lira 20 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 5

Beklenen zamların ardından benzinin litre fiyatının birçok şehirde 80 lirayı aşması bekleniyor.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 6

Metinde ayrıca 2,95 TL'lik zam senaryosuna göre de yeni fiyat hesaplamaları yer aldı.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 7

Buna göre İstanbul Avrupa Yakası'nda mevcut 76,92-77,01 lira seviyesindeki benzinin litre fiyatının yaklaşık 79,87-79,96 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 8

Ankara'da benzinin litre fiyatının yaklaşık 80,84-80,93 lira, İzmir'de ise 81,12-81,21 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 9

Güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesindeki mevcut fiyatlara göre:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,92 - 77,01 TL
Motorin: 88,89 - 88,98 TL
LPG: 34,99 TL

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 10

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,78 - 76,87 TL
Motorin: 88,75 - 88,84 TL
LPG: 34,39 TL

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 11

Ankara

Benzin: 77,89 - 77,98 TL
Motorin: 90,02 - 90,11 TL
LPG: 35,09 TL

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Benzin fiyatında şoke eden zam: Bu gece yarısı tabela değişiyor - Resim: 12

İzmir

Benzin: 78,17 - 78,26 TL
Motorin: 90,29 - 90,38 TL
LPG: 34,99 TL

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