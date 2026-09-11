Saadet Partisi, resmi sosyal medya hesabı X (önceki adıyla Twitter) üzerinden ekonomi ve ülke gündemine ilişkin çok konuşulacak bir video mesaj yayımladı.

Son dönemde teknolojide popüler hale gelen katlanabilir telefon konseptinin kullanıldığı videoda, ekran ikiye bölünerek Türkiye'nin mevcut durumu sembolize edildi.

Görselin bir tarafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsü konuşması yer alırken, diğer tarafında ise sokak röportajında dert yanan bir vatandaşın görüntülerine yer verildi.

"KATLANILAMAYAN İKTİDAR" VURGUSU

Paylaşımda, "İki ekran, aynı Türkiye! Katlanabilen telefon, katlanılamayan iktidar!" notu düşüldü. Videoda "Devlet adalet üzerinde yükselir" alt yazısı dikkat çekerken, halkın yaşadığı geçim sıkıntısı ve adalet vurgusu ön plana çıkarıldı.

Saadet Partisi’nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda etkileşim aldı.