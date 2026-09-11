İşini kaybeden işçi cinnet getirdi: Belediyeyi silah ve kılıçla bastı

Kastamonu Belediyesi önünde işten çıkarıldığını iddia eden şahıs silah ve kılıçla eylem yaptı, havaya ateş açtı. Polis ekipleri ikna ederek gözaltına aldı.