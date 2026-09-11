AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı. Varank "Evet, yine kazandı" derken; "Bana git otur, sen video çek dediler" ifadelerini kullandı.
Mustafa Varank: Bana 'Git otur video çek' dediler
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Kaynak: Haber Merkezi
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı. Varank "Evet, yine kazandı" derken; "Bana git otur, sen video çek dediler" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi'nden 'Katlanılamayan iktidar' paylaşımı Saadet Partisi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Katlanabilir bir telefon ekranında iki farklı görüntünün karşılaştırıldığı paylaşımda "İki ekran, aynı Türkiye! Katlanabilen telefon, katlanılamayan iktidar!" ifadelerine yer verildi.
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