Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinin AK Parti'ye geçmesi gündemdeki yerini koruyor. Deniz Zeyrek Nefes'teki bugünkü yazısında YENİ Parti lideri Özgür Özel ile yaptığı konuşmayı anlattı.
Özgür Özel 'Şantaj, baskı ve tehdit' dedi ve isim isim açıkladı
YENİ Parti lideri Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi’ndeki seçim sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, bazı meclis üyelerinin siyasi tercihlerinin değişmesinde şantaj, baskı ve tehdit olduğunu söyledi. Suç duyurusunda yer alan iddiaları isim isim anlattı.Kaynak: Diğer
Özel, Üsküdar Belediyesi’ndeki meclis başkanvekilliği seçimleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in, AK Parti’nin meclis üyelerini futbolcu transfer eder gibi kaçırdığını söyledi.
Üsküdar’daki seçim sürecini gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten Özel, cumartesi günü Üsküdar’da miting yapacaklarını söyledi. Özel, YENİ Parti olarak suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları sırada savcının resen harekete geçtiğini, AK Parti tarafının da İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten şikayetçi olduğunu aktardı.
"ŞANTAJ, BASKI, TEHDİTLE SEÇİM ALDILAR"
Üsküdar’daki seçim sürecinde AK Parti’ye geçen bazı meclis üyelerine ilişkin konuşan Özgür Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, “Adamlar şantaj baskı tehdit ile seçim aldılar” dedi.
AK Parti’ye geçen dört meclis üyesinin İstanbul dışında Şile ve Sapanca’daki otellerde polis korumasında tutulduğunu ileri süren Özel, siyasi tercihini değiştiren meclis üyelerinin neden parti değiştirdiklerini bizzat kendilerinin anlattığını ifade etti. Özel, bu anlatımların “çok vahim” olduğunu da belirtti.
İSİM İSİM DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Özgür Özel, YENİ Parti İstanbul teşkilatının yaptığı suç duyurusuna ilişkin metni de paylaştı. Suç duyurusunda AK Parti’ye geçen veya AK Parti lehine oy kullanan bazı meclis üyeleriyle ilgili çeşitli iddialara yer verildi.
Ayhan Aydın hakkında, Özgür Çelik ve milletvekili Suat Özçağdaş’ın bulunduğu ortamda bir meclis üyesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediği iddia edildi. Aydın’ın başka bir telefon görüşmesinde de tutuklanması halinde engelli eşi ve çocuğuna kimin bakacağını söylediği öne sürüldü.
Hüseyin Kazan hakkında ise oğlunun ilk başkanvekilliği seçiminden kısa süre önce cezaevinde olduğu, Kazan’ın oy tercihini değiştirmesi karşılığında oğlunun süresinin dolmasına bir yıl kala şartlı tahliye edildiğinin ileri sürüldüğü belirtildi.
Ahmet Başbaydar hakkında, üçüncü ve dördüncü tur arasında meclis grup odasında oğlunun “KCK üyeliği” kapsamında ceza aldığını ve İngiltere’den Türkiye’ye dönemediğini anlattığı iddiasına yer verildi.
Başbaydar’ın ardından, Türkiye’ye dönmesinin önündeki engellerin kaldırılacağı konusunda bakanlık tarafından kendisine söz verildiğini söylediği ve bu nedenle AK Parti’ye oy verdiğini ifade ettiği öne sürüldü.
Onur Bayav hakkında da seçimden iki gün önce çalıştığı iş yerinin sahibinin savcılığa çağrılarak tehdit edildiği, Bayav’ın da bunun ardından son oylamada siyasi tercihini değiştirdiği iddiası aktarıldı.
Suç duyurusunda ayrıca Tahsin Usta, Tahsin Epli ve bazı diğer meclis üyelerine siyasi tercihlerini değiştirmeleri karşılığında maddi menfaat veya çeşitli vaatler sağlandığı iddiaları da yer aldı.
HESAP HAREKETLERİ VE HTS KAYITLARI TALEP EDİLDİ
Suç duyurusunda, söz konusu kişilerin ve yakınlarının hesap hareketlerinin incelenmesi de talep edildi.
Ayrıca HTS ve baz kayıtlarının yanı sıra çocuklarının infaz ve soruşturma süreçlerinin de incelenmesi istendi.
ÜSKÜDAR'DA NE OLMUŞTU?
Özgür Özel, CHP’nin Üsküdar’daki seçim süreciyle yeterince ilgilenmediği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
Özel, seçim sırasında 14 CHP milletvekilinin Üsküdar’da bulunduğunu, AK Parti’den ise 4 milletvekilinin orada olduğunu söyledi.
İstanbul Valiliği’nin CHP heyetini belediye meclisi seçimlerine sokmamak için elinden geleni yaptığını savunan Özel, önce yalnızca grubu bulunan partilerin içeri alınacağının söylendiğini, CHP’nin grup oluşturmasının ardından ise kimsenin içeri alınmayacağının belirtildiğini ifade etti.
Özel, milletvekillerinin de seçimleri balkondan izlediğini aktardı. Özel, bir parti genel başkanının belediye meclisi seçimlerine gitmesinin de doğru olmayacağını söyledi.