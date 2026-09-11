Özgür Özel 'Şantaj, baskı ve tehdit' dedi ve isim isim açıkladı

Ayhan Aydın hakkında, Özgür Çelik ve milletvekili Suat Özçağdaş’ın bulunduğu ortamda bir meclis üyesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediği iddia edildi. Aydın’ın başka bir telefon görüşmesinde de tutuklanması halinde engelli eşi ve çocuğuna kimin bakacağını söylediği öne sürüldü.