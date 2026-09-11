Kaynak: DHA

Avcılar’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına karar verilen bir binanın duvarında, görenleri şaşkına çeviren bir doğa olayıyla karşılaşıldı. Yıkım çalışmaları sırasında duvar boşluğuna yuva yapan arıların devasa bir kovan oluşturduğu fark edildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Silivri açıklarında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüme giren binada oturan Murat Buğday, duvar arasındaki arı hareketliliğini fark edince emekli ziraat mühendisi ve arıcılık eğitmeni Musa Kocaman’dan yardım istedi.

İki bina arasındaki çatlaklardan içeri girerek 3 kat boyunca petek ören arıları kurtarmak için titiz bir çalışma başlatıldı. Tütsü kullanılarak arılar zarar görmeden uzaklaştırılırken, duvarın kırılmasıyla içinden yaklaşık 25 kilogram doğal petek balı çıkarıldı. Koloni güvenli kovanlara taşınırken, çıkarılan bal ise çevredeki komşulara dağıtıldı.

Evinin oturma odasının arkasında bal petekleriyle karşılaşan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında meğer hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık. Daha önce bilseydik buraya akvaryum gibi bir cam yapar, onları izlerdik. Balın tadı harika, tamamen doğal" diyerek şaşkınlığını ve mutluluğunu dile getirdi.