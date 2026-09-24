Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı

Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı - Resim: 1

Adana'da inşaatta yatan köpeğe yönelik şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

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Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı - Resim: 2

Görüntülerde bir kişinin hayvanı kovalayıp sopayla darbettiği görülürken, vatandaşların şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

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Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı - Resim: 3

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı - Resim: 4

Kimliği belirsiz kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı - Resim: 5

Kamera görüntülerinde, yolda yürüyen bir kişinin inşaata doğru yöneldiği, burada bulunan köpeği önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla hayvana şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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