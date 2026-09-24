Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı

Kamera görüntülerinde, yolda yürüyen bir kişinin inşaata doğru yöneldiği, burada bulunan köpeği önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla hayvana şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.