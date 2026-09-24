Adana'da inşaatta yatan köpeğe yönelik şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.
Vicdanları sızlatan görüntü köpeğe acımasızca saldırdı
Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaynak: DHA
Görüntülerde bir kişinin hayvanı kovalayıp sopayla darbettiği görülürken, vatandaşların şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kamera görüntülerinde, yolda yürüyen bir kişinin inşaata doğru yöneldiği, burada bulunan köpeği önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla hayvana şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.