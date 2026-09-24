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Kaynak: Haber Merkezi

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın ifadesinin hayli uzun olduğunu belirterek, sorgu savcısının kamuoyunda merak edilen soruları yönelttiğini ifade etti.

Holding bünyesinde 40 şirket bulunduğunu aktaran Tayyar, özellikle 4 şirketteki piyasa değeri artışının dikkat çekici olduğunu savundu.

Söz konusu 4 şirketin toplam piyasa değerinin bir yıl önce yaklaşık 9 milyar lira olduğunu belirten Tayyar, bu rakamın 620 milyar liraya çıktığına dikkat çekti.

Tayyar, bu yükselişlerin nasıl açıklanabileceğini sorgulayarak, “Tek başına akılla, bilimle, mantıkla, tecrübeyle, yatırımla, büyümeyle izahı var mı?” ifadelerini kullandı.

TEZMEN’İN SAVCILIK YANITINA DİKKAT ÇEKTİ

Şamil Tayyar, savcının da söz konusu artışları Tezmen’e sorduğunu, Tezmen’in ise yükselişi şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladığını aktardı.

Paylaşımında Tezmen’in, 620 milyar liralık piyasa değerinin bugün dahi düşük olduğunu söylediğini belirten Tayyar, hisse alımları konusunda ise dikkat çekici bir ayrıntıya yer verdi.

"HERHALDE AĞA BİZİMLE EĞLENİYOR"

Tayyar, “Finans dehası” olarak gösterildiğini belirttiği Tezmen’in yatırımları sahiplendiğini ancak hisse alımlarından haberi olmadığını iddia ettiğini öne sürdü.

Paylaşımının sonunda Tezmen’in savcılık ifadesindeki bu bölümlere ilişkin sert bir değerlendirmede bulunan Tayyar, “Kelimeler kifayetsiz kaldı, herhalde ağa bizimle eğleniyor” ifadelerini kullandı.