Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü

Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü

Aydın’da 1974 yılında Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanarak dönemin kentteki sayılı zenginleri arasına giren 79 yaşındaki Fikret Otar, yaşadığı maddi sıkıntıların ardından evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Kaynak: İHA
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Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 1

1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanarak dönemin sayılı zenginleri arasına giren 79 yaşındaki Fikret Otar, Aydın’daki evinde pompalı tüfekle öldürüldü.

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Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 2

Olay, Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak’taki iki katlı evde meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 3

Eve giren ekipler, Fikret Otar’ı (79) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Otar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 4

Öte yandan Otar’ın olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar’ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 5

27 yaşında milyoner olmuştu

Fikret Otar’ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango’dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda dönemin zenginleri arasına girdiği öğrenildi. Kazandığı parayla uzun yıllar varlıklı bir hayat süren Otar’ın servetinin yıllar içerisinde eridiği ve iddiaya göre yaşamının son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi

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Milli Piyango ile milyoner olmuştu, pompalı tüfekle öldürüldü - Resim: 6

. Otar’ın olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği de öğrenildi.

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