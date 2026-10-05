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Kaynak: Haber Merkezi

Şubat ayında ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.’nin şikayeti sonrası, ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından da ayrıca bir dava açılmıştı.

Bu iki suçla ilgili olarak tutuklu yargılanan Özcan, geçen hazirandaki duruşmada tahliyesine karar verilmişti. Dava tutuksuz olarak sürmüştü.

ÖZCAN SEGBİS ARACILIĞIYLA YER ALDI

Tanju Özcan, davanın Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasına, ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçundan halen tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak kesin somut maddi delil bulunmadığına karar vererek Tanju Özcan hakkında iki suçtan da beraatine hükmetti.

Tanju Özcan’ın, ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutukluluğu sürüyor.

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