Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
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Anasayfa Ekonomi Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda

Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette tüketicileri yanıltan sahte yorum ve puanlara karşı harekete geçti. Yeni düzenlemeyle yalnızca ürünü veya hizmeti satın alanlar değerlendirme yapabilecek, kurallara uymayan işletmelere ise idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: Diğer
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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında sahte yorum ve puanlarla tüketicileri yanıltan işletmelere yönelik harekete geçti.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 2

Sahte yorum ve puanların kullanıldığı internet sitelerine erişim engeli uygulanmaya başlandı.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 3

Böylece e-ticarette ürünlere ilişkin gerçeği yansıtmayan puanlama ve yorumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 4

NTV'de yer alan habere göre, yapılan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleri ile sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 5

Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 6

SADECE SATIN ALANLAR YORUM YAPABİLECEK

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliği kapsamında, e-ticarette ürün ve hizmetlere yönelik değerlendirmelerin yalnızca ilgili ürün veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılmasına yönelik uygulama başlatıldı.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 7

Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak.

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Ayrıca, tüketiciler tarafından yapılan yorumların yayımlanmadan önce gerekli kontrollerden geçirilmesi de düzenleme kapsamında yer alıyor.

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Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor.

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Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek.

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Değerlendirmelerin; tarih, verilen puan ile satıcı veya sağlayıcı gibi nesnel kriterler esas alınarak sıralanması gerekiyor.

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Online alışverişte yeni dönem: Kurallara uymayana yaptırım yolda - Resim: 12

Bakanlıktan yapılan açıklamada Reklam Kurulunun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği ifade edilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

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