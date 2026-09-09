Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite sınavına katılan bir Türk genci, sınav sisteminin esnekliği ve soruların temel düzeyde olması karşısında yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'deki YKS maratonuna iki yılını verdiğini belirten genç, "Bir sınavı hayata bağlamaya gerek yokmuş" diyerek sitem etti.

ABD'de üniversiteye giriş sınavını deneyimleyen bir öğrenci, sınavdan çıkar çıkmaz sonuç belgesini eline alınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sistemin Türkiye'ye kıyasla çok daha stressiz işlediğini belirten genç, aradaki uçurumu çarpıcı örneklerle dile getirdi.

"VİRGÜLLÜ TOPLAMA İŞLEMİ SORUYORLAR"

Matematik Temel Yeterlilik Testi'nden 300 tam puan üzerinden 294 aldığını belirten genç, yalnızca İngilizce dil bilgisi yetmediği için bir soruyu kaçırdığını ifade etti. Sınav sorularının zorluk derecesini eleştiren öğrenci, "Gerçekten ekrana birkaç tanesini koyuyorum; bildiğiniz virgüllü toplama falan soruyorlar. Şu an okuduğum üniversitede istediğim bölüme girebiliyorum" dedi.

"YILLARCA MEZUNA KALANLAR VAR, BU REVA MI?"

Türkiye'deki zorlu YKS hazırlık sürecini hatırlatan genç, sistemin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"YKS denen bu zorlu sınava iki yılını vermiş bir insan olarak iki yılımı sildim attım. Gerçekten çok sinirliyim. Türkiye'de üniversite sınavına 4 yıl, 8 yıl çalışanı biliyorum; yıllarca mezuna kalanlar var. İstediğin bölümü seçebilmek için bu kadar zorlanmak tamamen saçmalık.

Öğrencilerin sınava istedikleri zaman, yılda iki kez girme hakkı bulunuyor. Gerekli izinler alındığında bu sayı zahmetsizce artırılabiliyor. Sınava girerken hiçbir çalışma temposu, stres veya gelecek kaygısı yaşanmıyor. Altı üstü üniversite okuyacak bir çocuğu böyle anksiyete krizlerine sokmaya, bir tane sınavı tüm hayatına bağlamaya gerek yokmuş. Bugün bunu yaşayarak gördüm."