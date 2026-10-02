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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında bir kadının ev haliyle görüntülerinin kayda alınarak daha sonra internet sitelerinde yayımlandığını belirterek tepki gösterdi.

Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyon sırasında çekilen görüntülerin kısa süre içerisinde internet sitelerinde yayımlandığını ifade etti.

"ALLAH AİLEYİ SİZDEN KORUSUN"

Özel, “Sabahın 5’inde baskın, ev haliyle videosu çekiliyor, kadıncağız diyor ki; ‘Kamerayı kapatır mısınız?’ ‘Endişe etmeyin’ diyorlar, 2 saat sonra o görüntüler bütün internet sitelerinde… Allah aileyi sizden korusun, Allah kadınları sizden korusun!” ifadelerini kullandı.