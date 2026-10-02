İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişiler pencerelere çıkarak yardım istedi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta meydana geldi.
ALEVLAR ELEKTRİK PANOSUNDAN YÜKSELDİ
İddiaya göre, 8 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosundan alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı.
Yangınla birlikte binayı yoğun duman kaplarken üst katlarda bulunan bazı kişiler mahsur kaldı.
PENCERELERDEN “İMDAT” DİYE BAĞIRDILAR
Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan kişiler pencerelere çıkarak “imdat” diye bağırıp yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalanların tahliyesi için çalışma yürüttü.
14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada mahsur kalan 14 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.
Sağlık ekipleri tahliye edilen kişilerin kontrollerini olay yerinde gerçekleştirdi.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan kontrollerde 5 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Bu kişiler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.