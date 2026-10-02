Erzincan Kemaliye’de anne ayı ve yavruları güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu köy sokakları ile bir bahçede güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bölgede yaban hayvanlarının yerleşim çevresindeki hareketliliğinin arttığı belirtildi.