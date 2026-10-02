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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne Fransa ve İtalya'ya karşı aldığı iki mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oluyor.

Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda TSİ 21:45'te başlayan zorlu mücadelede Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalıyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne, Godts

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Oğuz, Barış Alper.

BELÇİKA-TÜRKİYE CANLI ANLATIM

1' Rohit Saggi'nin ilk düdüğüyle Belçika-Türkiye maçı başladı.

İLK TEHLİKELİ ATAK BELÇİKA'DAN GELDİ

4' Maçın ilk tehlikeli atağı Belçika'dan geldi. Savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Godts ceza sahası dışından şutunu çekti. Top direğin yanından dışarı çıktı.