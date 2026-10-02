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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından yayımlanan bazı görüntüler tartışma konusu oldu. Operasyonda 59 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Sosyal medyada yayılan kayıtlarda, polis ekiplerinin sabah erken saatlerde gittiği bir evde kapıyı gece kıyafetleriyle açan bir kadının görüntülendiği görüldü. Kadının çekim yapılmasını istemediğini belirtmesine rağmen kaydın devam ettiği ve görüntülerin daha sonra yayımlandığı aktarıldı.

“KAPATIR MISINIZ?”

Yayımlanan görüntülerde kadının çekimin durdurulmasını istediği, bir polis memurunun ise kaydın “bilgi amaçlı” olduğunu söylediği duyuluyor. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından bazı Yeni Parti milletvekilleri uygulamaya tepki gösterdi.

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin yayımlanmasını mahremiyet ve hukuk devleti ilkeleri üzerinden eleştirdi.

Ordu Milletvekili Seyit Torun da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda kadının hazırlanmasına fırsat verilmeden görüntülenmesine ve kayıtların yayımlanmasına tepki gösterdi.

GÖKÇEN’DEN SERT TEPKİ

İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de görüntülerin kaydedilip yayımlanmasını eleştirdi. Gökçen, yaşananları kadınların güvenliği ve özel hayatın korunması açısından sorgularken uygulamalarda çifte standart bulunduğunu savundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından İçişleri Bakanlığı cephesinden de açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu görüntülerin basına servis edilmesinin kendileriyle ilgili olmadığını savundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yolsuzluk iddialarını kapsıyor.