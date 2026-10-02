Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Belediyecilik anlamında yaptığı uygulamalarla bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir destek uygulaması daha geldi.

Öğrencilere sosyal medya üzerinden seslenen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaz dönemi boyunca hizmete devam eden Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası'nın yanı sıra yeni şubelerin de açılacağı müjdesini verdi.

Açıklamaya göre; 5 Ekim tarihinden itibaren Anıttepe, Gazi Mahallesi ve Sıhhiye'de yer alan Gençlik Sofraları yeniden kapılarını açacak. Üniversiteliler, bu noktalarda hafta içi her akşam 17.00 ile 20.00 saatleri arasında dört çeşit sıcak yemekten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

"SİZ HAYALLERİNİZE BAKIN, AİLELERİNİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Üniversite eğitimi için şehre yeni gelen gençlere "hoş geldiniz" mesajı veren Yavaş, öğrencilerin yalnızca geleceklerine ve hayallerine odaklanmalarını istedi. Başkentte okuyan gençlerin ailelerine de güven aşılayan Yavaş, "Evlatları Ankara’daysa, biz de buradayız. Ne demiştik; üniversite Ankara’da okunur." ifadelerini kullanarak belediye olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarının altını çizdi.