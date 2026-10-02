Fon mağduru Erdoğan'a yakındı: Son pişmanlık fayda edecek mi?

Borsa ve fon yatırımlarında birikimlerini kaybeden mağdur bir vatandaş, yüzünü gizleyerek çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Aile hayatının altüst olduğunu belirten mağdur, "Siz de bizden vazgeçmeyin Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.