Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye’nin önemli volkanik dağları arasında yer alan Süphan Dağı’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından beyaza bürünen zirve, ilçe merkezinden de görülmeye başlandı.
Bölge sakinleri, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu ifade etti. Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.
Vatandaşlardan Mehmet Said Emen, karla kaplanan Süphan Dağı’nın doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenlere eşsiz görüntüler sunduğunu belirtti.