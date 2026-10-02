Kaynak: İHA

Bolu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar, kurumun yıllık programı doğrultusunda yürütülüyor. Yaklaşık 4 kilometrelik bölümde BSK (Sıcak Asfalt) uygulamasından önce PMT serimi gerçekleştiriliyor.

PMT işleminin bitirilmesiyle birlikte, hava koşulları göz önünde bulundurularak yolun sıcak asfaltla kaplanmasına başlanması öngörülüyor. Çalışmalar sırasında güzergâhtaki virajlarda düzenleme yapılırken, engebeli kesimlerde de iyileştirmeye gidildiği bildirildi.

Pelitözü Köyü Muhtarı Vedat Aldemir, uzun süredir kullanılan yolun virajlı ve engebeli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız yolun yapılmasını bizden talep ediyor. Biz de talepleri İl Özel İdaresine iletiyoruz ve çalışmalar gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı. İl Genel Meclis Üyesi Vedat Özkan da köy yollarının ihtiyaçlar doğrultusunda asfaltlanması için program oluşturulduğunu belirterek, "Pelitözü'ndeki 4 kilometrelik asfalt çalışmamız ekiplerimizin katılımıyla sürüyor. Sahada yaklaşık 40 kişi görev yapıyor. Çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesini bekliyoruz." dedi. Bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla yolun ulaşım koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.