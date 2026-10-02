Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim)

ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim)

Altın fiyatları, yükselen tahvil getirilerinin baskısıyla geçen ayki zirvesinden gerilese de üçüncü çeyreği yaklaşık yüzde 4 kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD merkezli küresel şirket FOREX.com analisti Fawad Razaqzada, altının geleceğine yönelik rakam tahminlerini paylaştı.

Utku Beycan Utku Beycan
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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 1

Altın piyasasında ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişin ardından daha dalgalı bir görünüm oluştu.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 2

Süregelen enflasyon baskısı, gerileyen tahvil fiyatları ve küresel para politikasındaki sıkılaşma altının kazanımlarını sınırlıyor. Öte yandan yükselen tahvil getirileri de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 3

Altın fiyatı, 4.100 doların üzerindeki kritik destek seviyesini koruyor. Geçen ay 4.700 dolara yaklaşarak zirve yapan altın, daha sonra geriledi.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 4

Bu dönemde 10 yıllık tahvil getirisi 87 baz puan artarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,27’ye yükseldi.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 5

ABD merkezli dev küresel şirket FOREX.com Piyasa Analisti Fawad Razaqzada, mevcut risklere rağmen altının yıl sonuna kadar toparlanma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 6

Razaqzada, altının üçüncü çeyreğin büyük bölümünde 4.000-4.500 dolar aralığında hareket ettiğini ve yükselen ABD doları ile tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki fırsat maliyetini artırmasına rağmen daha sert bir satış dalgası yaratmadığını ifade etti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 7

Razaqzada, altının zorlu makroekonomik koşullar karşısında gösterdiği dayanıklılığın dördüncü çeyrekte daha güçlü bir performansın önünü açabileceğini kaydetti. Yılın geri kalanı için altın görünümüne temkinli iyimser yaklaştığını belirtti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 8

Razaqzada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik olası bir anlaşmanın merkez bankalarının faiz artırımlarını ertelemesine veya durdurmasına yol açabileceğini ve bunun altın fiyatını destekleyebileceğini söyledi.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 9

Razaqzada’ya göre mevcut koşullarda altın fiyatlarının en önemli belirleyicisi ABD para politikası olacak. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı daha beklerken, Fed’in enflasyonu kontrol altına alıp alamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 10

Yatırımcıların Fed’e ve bankanın enflasyon ile faiz oranlarını yönetme kapasitesine yönelik güvenini kaybetmesi halinde doların değer kaybı eğiliminin yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 11

Razaqzada, bunun altın ve gümüşün yanı sıra Bitcoin ile mali disiplininin ABD’den daha güçlü olduğu ülkelerin para birimleri açısından olumlu olabileceğini ifade etti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 12

Razaqzada, faiz oranları ve tahvil getirilerinin yanı sıra merkez bankalarının altın talebinin de dördüncü çeyrekte önemli bir destek unsuru olacağını söyledi.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 13

Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesini beklediğini belirten Razaqzada, tahvil piyasalarındaki sorunlar nedeniyle büyük merkez bankalarının portföylerini altın lehine çeşitlendirmesinin ve ABD Hazine tahvillerinden uzaklaşmasının mümkün olduğunu kaydetti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 14

Yılın son çeyreğinde merkez bankalarının altın talebinin azalacağına yönelik önemli bir göstergenin bulunmadığını ifade etti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 15

Razaqzada, alımların sürmesi halinde yatırımcılar ve spekülatörlerin ETF’ler, spot ve vadeli işlemler üzerinden alımlarını artırarak bu talebe eşlik edebileceğini belirtti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 16

Ek merkez bankası alımlarının, dolar veya tahvil getirilerindeki yükseliş gibi altın açısından olumsuz gelişmeleri dengeleyebileceğini söyledi.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 17

Teknik görünümde altının kısa vadede bazı zorluklarla karşılaşabileceğini belirten Razaqzada, uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 18

Altının 4.000 dolar seviyesinden güçlü biçimde yükseldiğine ve bu seviyenin uzun vadede önemli bir destek oluşturduğuna dikkat çekti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 19

Razaqzada, ağustos başındaki yükselişin ardından birkaç hafta boyunca alçalan üçgen formasyonu oluştuğunu söyledi.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 20

Razaqzada, bu formasyonun yükselişin devamına işaret edebileceğini ancak bunun doğrulanması için direnç trendinin aşılması gerektiğini belirtti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 21

Yaklaşık 4.400 dolarda bulunan direnç seviyesinin dördüncü çeyrekte takip edilmesi gereken önemli eşik olduğunu kaydetti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 22

Bu seviyenin aşılması halinde altının önce 4.500 dolara, ardından ağustos ayında görülen 4.696 dolarlık zirvenin hemen üzerindeki 4.700 dolar bölgesine ilerleyebileceğini belirtti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 23

Razaqzada, 4.700 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik açıdan bir sonraki açık hedefin 5.000 dolar olacağını ifade etti.

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ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim) - Resim: 24

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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