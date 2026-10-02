Altın piyasasında ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişin ardından daha dalgalı bir görünüm oluştu.
ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim)
Altın fiyatları, yükselen tahvil getirilerinin baskısıyla geçen ayki zirvesinden gerilese de üçüncü çeyreği yaklaşık yüzde 4 kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD merkezli küresel şirket FOREX.com analisti Fawad Razaqzada, altının geleceğine yönelik rakam tahminlerini paylaştı.Utku Beycan
Süregelen enflasyon baskısı, gerileyen tahvil fiyatları ve küresel para politikasındaki sıkılaşma altının kazanımlarını sınırlıyor. Öte yandan yükselen tahvil getirileri de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
Altın fiyatı, 4.100 doların üzerindeki kritik destek seviyesini koruyor. Geçen ay 4.700 dolara yaklaşarak zirve yapan altın, daha sonra geriledi.
Bu dönemde 10 yıllık tahvil getirisi 87 baz puan artarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,27’ye yükseldi.
ABD merkezli dev küresel şirket FOREX.com Piyasa Analisti Fawad Razaqzada, mevcut risklere rağmen altının yıl sonuna kadar toparlanma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.
Razaqzada, altının üçüncü çeyreğin büyük bölümünde 4.000-4.500 dolar aralığında hareket ettiğini ve yükselen ABD doları ile tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki fırsat maliyetini artırmasına rağmen daha sert bir satış dalgası yaratmadığını ifade etti.
Razaqzada, altının zorlu makroekonomik koşullar karşısında gösterdiği dayanıklılığın dördüncü çeyrekte daha güçlü bir performansın önünü açabileceğini kaydetti. Yılın geri kalanı için altın görünümüne temkinli iyimser yaklaştığını belirtti.
Razaqzada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik olası bir anlaşmanın merkez bankalarının faiz artırımlarını ertelemesine veya durdurmasına yol açabileceğini ve bunun altın fiyatını destekleyebileceğini söyledi.
Razaqzada’ya göre mevcut koşullarda altın fiyatlarının en önemli belirleyicisi ABD para politikası olacak. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı daha beklerken, Fed’in enflasyonu kontrol altına alıp alamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.
Yatırımcıların Fed’e ve bankanın enflasyon ile faiz oranlarını yönetme kapasitesine yönelik güvenini kaybetmesi halinde doların değer kaybı eğiliminin yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.
Razaqzada, bunun altın ve gümüşün yanı sıra Bitcoin ile mali disiplininin ABD’den daha güçlü olduğu ülkelerin para birimleri açısından olumlu olabileceğini ifade etti.
Razaqzada, faiz oranları ve tahvil getirilerinin yanı sıra merkez bankalarının altın talebinin de dördüncü çeyrekte önemli bir destek unsuru olacağını söyledi.
Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesini beklediğini belirten Razaqzada, tahvil piyasalarındaki sorunlar nedeniyle büyük merkez bankalarının portföylerini altın lehine çeşitlendirmesinin ve ABD Hazine tahvillerinden uzaklaşmasının mümkün olduğunu kaydetti.
Yılın son çeyreğinde merkez bankalarının altın talebinin azalacağına yönelik önemli bir göstergenin bulunmadığını ifade etti.
Razaqzada, alımların sürmesi halinde yatırımcılar ve spekülatörlerin ETF’ler, spot ve vadeli işlemler üzerinden alımlarını artırarak bu talebe eşlik edebileceğini belirtti.
Ek merkez bankası alımlarının, dolar veya tahvil getirilerindeki yükseliş gibi altın açısından olumsuz gelişmeleri dengeleyebileceğini söyledi.
Teknik görünümde altının kısa vadede bazı zorluklarla karşılaşabileceğini belirten Razaqzada, uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.
Altının 4.000 dolar seviyesinden güçlü biçimde yükseldiğine ve bu seviyenin uzun vadede önemli bir destek oluşturduğuna dikkat çekti.
Razaqzada, ağustos başındaki yükselişin ardından birkaç hafta boyunca alçalan üçgen formasyonu oluştuğunu söyledi.
Razaqzada, bu formasyonun yükselişin devamına işaret edebileceğini ancak bunun doğrulanması için direnç trendinin aşılması gerektiğini belirtti.
Yaklaşık 4.400 dolarda bulunan direnç seviyesinin dördüncü çeyrekte takip edilmesi gereken önemli eşik olduğunu kaydetti.
Bu seviyenin aşılması halinde altının önce 4.500 dolara, ardından ağustos ayında görülen 4.696 dolarlık zirvenin hemen üzerindeki 4.700 dolar bölgesine ilerleyebileceğini belirtti.
Razaqzada, 4.700 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik açıdan bir sonraki açık hedefin 5.000 dolar olacağını ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.