ABD’li küresel şirket altında rakam verdi: 2027’ye kadarki seyri belli oldu (2 Ekim)

Razaqzada, altının üçüncü çeyreğin büyük bölümünde 4.000-4.500 dolar aralığında hareket ettiğini ve yükselen ABD doları ile tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki fırsat maliyetini artırmasına rağmen daha sert bir satış dalgası yaratmadığını ifade etti.