Morgan Stanley’den altın için dikkat çeken tahmin: Rakamı açıkladı

Çin ve Polonya gibi merkez bankalarından gelen fiziksel talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyen Gower, Çin'in toplam altın ithalatının en az 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını, muhtemelen daha uzun süredir de bu durumun geçerli olduğunu ifade etti.