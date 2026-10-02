Morgan Stanley stratejisti Amy Gower, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmesinde ons altının geleceğine ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Morgan Stanley’den altın için dikkat çeken tahmin: Rakamı açıkladı
Morgan Stanley stratejisti Amy Gower, altının kısa vadeli baskıya rağmen kritik seviyeyi koruduğunu belirterek piyasanın geleceğine ilişkin dikkat çeken beklentisini açıkladı ve rakam verdi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Morgan Stanley Metal ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower, CNBC'ye verdiği röportajda altın piyasasına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Kısa vadede altın fiyatlarının baskı altında olduğunu kabul eden Gower, buna karşın 12 aylık perspektifte yükseliş beklediklerini ve ons altının 2027'nin ikinci yarısında 5.000 doların üzerine çıkacağını öngördüklerini açıkladı.
KISA VADEDE BASKI, UZUN VADEDE YÜKSELİŞ
Gower, mevcut piyasa koşullarının altın açısından zorlu olduğunu belirterek uzun vadeli tahvil getirilerinin 20 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını, doların güç kazandığını ve petrol fiyatlarının yükseldiğini hatırlattı.
Ağustos ayında çok sayıda yatırımcının altın pozisyonlarını artırdığını, bu pozisyonların büyük bölümünün mevcut seviyelere yakın fiyatlardan açıldığını belirten Gower, piyasanın pazartesi günü yaşadığı sert düşüş sırasında bu pozisyonların hızlı şekilde tasfiye edildiğini söyledi.
Satış baskısının kaynağı hakkında Morgan Stanley'nin algoritmik işlem fonlarında yoğun hareketlilik tespit ettiklerini belirten Gower, "İkinci çeyrek boyunca ve temmuz ayına kadar satış yaptıklarını biliyoruz. Pozisyonlarını ağustos ayına çevirdiklerini biliyoruz. Teknik sinyallerin çoğuna bakarsak bunların bazıları pazartesi günü baskı altına girdi. Bu yüzden bunun büyük ölçüde algoritmik olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"4.000 DOLARI GÜÇLÜ TABAN OLARAK GÖRMELİYİZ"
Kısa vadeli baskıya rağmen altının 4.000 dolar seviyesinin üzerinde destek bulduğuna dikkat çeken Gower, "Bunun nedenini kendimize sormamız gerekiyor. Burada başka neler oluyor?" diye sordu ve ardından şu yanıtı verdi:
"Bence altın sahibi olmak için hâlâ birçok neden var ve 4.000 doları oldukça güçlü bir taban seviye olarak görmeliyiz."
Gower, söz konusu desteğin arkasındaki başlıca unsurları merkez bankalarının fiziksel altın alımları ve ETF talebi olarak sıraladı.
Çin ve Polonya gibi merkez bankalarından gelen fiziksel talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyen Gower, Çin'in toplam altın ithalatının en az 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını, muhtemelen daha uzun süredir de bu durumun geçerli olduğunu ifade etti.
Çin'in Altın Hafta tatili nedeniyle kısa süreliğine piyasadan uzaklaşacağını ancak tatil sonrasında yeniden hareketlilik beklediklerini kaydetti.
Borsa yatırım fonlarının (ETF) altın alımlarına da değinen Gower, "Borsa yatırım fonları altına yatırım yapıyor ki bu, önce Fed'in faiz artırımlarını bekleyen ve ardından bu artırımları gerçekleştiren bir piyasa için alışılmadık bir durum" dedi. Merkez bankalarının yükseliş sırasında alımlarını yavaşlatmış olabileceğini ancak geri çekilmenin ardından yeniden alıma başlayabileceklerini sözlerine ekledi.