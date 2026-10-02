Kaynak: İHA

Sakarya’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sakarya Nehri’nin taşıdığı dal, çalı ve odun parçaları Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi sahiline ulaştı.

Kentteki yoğun yağışla birlikte yaşanan su taşkınları ve nehirdeki su seviyesinin yükselmesi, nehir boyunca sürüklenen parçaların kıyıya taşınmasına neden oldu.

İhsaniye Mahallesi sahilinde geniş bir alana yayılan odun parçaları dikkat çekti. Sahilde biriken odunları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş, “Odun ihtiyacı olanlar buradan alabilir.” diyerek sahildeki kirliliğe vurgu yaptı.