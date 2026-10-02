Kaynak: İHA

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı köylerde gece saatlerinde yiyecek arayan ayılar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden birinde anne ayının iki yavrusuyla birlikte köy sokaklarında ilerlediği görüldü.

Naip Mahallesi’nde kaydedilen başka bir görüntüde ise anne ayı ile yavrusunun bir bahçeye girdiği belirtildi.

Havaların soğuması ve yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerin köylerden ayrılmasıyla yerleşimlerin sakinleşmesi nedeniyle doğal besin kaynaklarının yetersiz kalmasının, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yönelmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Bölgede ayıların yanı sıra çakal, domuz ve diğer yaban hayvanlarının da yerleşim yerlerinin çevresinde daha sık görülmeye başladığı kaydedildi.