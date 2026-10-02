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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa şehrine geldi. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile 13'üncü Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

'TÜRKİYE, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN İŞ BİRLİĞİ ÖZEL BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Güney Kafkasya'nın 2026 yılında önemli bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğunu belirten Güler, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni iş birliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.

Bu noktada Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş birliği özel bir önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projeleri yalnızca ekonomik kalkınmamıza değil aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer yandan bu projelerin güvenliğinin sağlanması da ülkelerimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda silahlı kuvvetlerimiz arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatlar eğitim ve tecrübe paylaşımı gibi faaliyetler bu sorumluluğun sahaya da bir yansımasıdır. Bu faaliyetler sayesinde birliklerimiz birbirlerini daha iyi tanımakta birlikte çalışabilirlik seviyemiz yükselmekte ve müşterek harekat kabiliyetimiz de gelişmektedir. Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı değil. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazır olduklarını belirten Güler, "Bu çerçevede bugün gerçekleştireceğimiz görüşmelerin mevcut iş birliğimizin daha da güçlendirilmesine ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.



