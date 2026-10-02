Vizesiz seyahat imkanı sunarak dünyanın birçok ülkesine vize almadan giriş hakkı tanıyan hususi damgalı (yeşil) pasaportun kapsama alanının genişletilmesi amacıyla Meclis'e yeni adımlar atıldı.
3 meslek grubuna daha yeşil pasaport talebi: Vizesiz uçacaklar
Hususi damgalı (yeşil) pasaportun kapsamının genişletilmesi için TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunuldu. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde 3 kritik meslek grubunun daha vizesiz seyahat imkanından yararlanması hedefleniyor. İşte Meclis'e sunulan teklifin tüm detayları..Kaynak: Diğer
Mevcut düzenlemede devlet memurları, kamu görevlileri, TBMM eski üyeleri, eski bakanlar, belediye başkanları, milli sporcular, belirli kamu bankası ve kurum çalışanları, ihracatçı iş insanları ile avukatların faydalanabildiği bu hak için 3 yeni meslek grubu teklife dahil edildi.
YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan iki ayrı kanun teklifi, Meclis İçişleri Komisyonu’na sevk edildi.
Tekliflerle pilotlar, mühendisler ve mimarların yeşil pasaport kapsamına alınması talep edildi.
PİLOTLARA '5 YIL FİİLİ UÇUŞ' ŞARTI
TBMM'ye sunulan ilk teklifte, havayolu pilot lisansı alınış tarihinden itibaren 5 yıl boyunca fiili olarak uçuş hizmeti yapan pilotlara yeşil pasaport imkânı sağlanması önerildi.
Teklifin gerekçesinde, pilotların vize süreçlerinde yaşadığı iş ve zaman kayıplarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Havayolu uluslararası ulaşım araçları pilotları, yurt dışı çıkışlarını sadece görevli oldukları zaman yapabilmektedir. Pilotlar, yurt dışı eğitimlerine ve uçuş testlerine katılmak, yurt dışından uçak teslim almak için vizeye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum hem maliyeti hem de vize alabilmek için geçen süredeki iş kaybı ile sektör için önemli bir sorun olmaktadır. Öte yandan yaşanan vize sorunları nedeniyle vize alamayan pilotlar hem vakit kaybetmekte hem de yurt dışı eğitimlerine katılamamaktadır."
''TMMOB ÜYELİĞİ VE 10 YIL KIDEM'' KRİTERİ
Diğer teklifte ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olan mühendis ve mimarlara, meslekte en az 10 yıl kıdeme sahip olmaları şartıyla hususi damgalı pasaport verilmesi istendi.
Gerekçede, mühendis ve mimarların katma değer üreten bir meslek grubu olduğu vurgulanarak şu detaylar paylaşıldı:
"Mühendis ve mimarlar, üretim yapan, katma değer oluşturan meslek grubudur. Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde olan mühendislik ve mimarlık kriterlerinin karşılıklı tanınması, mesleğin ortak değerler çerçevesinde birleştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, toplumdaki pozisyonunu, rolü ve sorumluluğunun güçlendirilmesi için yurt dışında etkinlik ve çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu meslek gruplarının yurt dışındaki eğitim, panel, çalıştay, konferans vb. eğitim faaliyetlerine katılımları, teknoloji uygulamalarını yerinde tanımaları mesleki tecrübe ve üretkenlik açısından önem arz etmektedir."
Her iki teklifte de adayların "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturması bulunmaması" kaydıyla bu haktan yararlanabilmesi öngörüldü.
GÜNCEL HALİYLE KİMLER YEŞİL PASAPORT SAHİBİ OLABİLİYOR?
Mevcut yasal çerçevede hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilen unvan ve meslek grupları ise şunlar:
Devlet Memurları ve Kamu Görevlileri: Kamu kurumlarında birinci, ikinci veya üçüncü derece kadrolarda görev yapan memurlar (ve bu derecelerden emekli olanlar).
Meclis ve Hükümet Üyeleri: Eski TBMM üyeleri (milletvekilleri) ve eski bakanlar.
Belediye Başkanları: Görev süreleri boyunca büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.
Sporcular: Devlet sporcusu statüsünde yer alan sporcular.
Belirli Kamu Bankası ve Kurum Çalışanları: Özelleştirilmeden önce bu hakka sahip olan Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kurumlarda belirli koşulları taşıyan çalışanlar.
İhracatçı İş İnsanları: Belirlenen ihracat hacmine ulaşan şirketlerin sahipleri, ortakları ve yetkilileri.
Avukatlar: Belirli kıdem şartını sağlayan avukatlar.