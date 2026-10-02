3 meslek grubuna daha yeşil pasaport talebi: Vizesiz uçacaklar

"Mühendis ve mimarlar, üretim yapan, katma değer oluşturan meslek grubudur. Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde olan mühendislik ve mimarlık kriterlerinin karşılıklı tanınması, mesleğin ortak değerler çerçevesinde birleştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, toplumdaki pozisyonunu, rolü ve sorumluluğunun güçlendirilmesi için yurt dışında etkinlik ve çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu meslek gruplarının yurt dışındaki eğitim, panel, çalıştay, konferans vb. eğitim faaliyetlerine katılımları, teknoloji uygulamalarını yerinde tanımaları mesleki tecrübe ve üretkenlik açısından önem arz etmektedir."