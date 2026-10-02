Kozan’da Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Davetlilerin katıldığı düğünde takı merasimi sırasında salona getirilen keçi, gelin ve damat başta olmak üzere davetlilerin şaşkınlığına neden oldu. Damadın arkadaşı maden mühendisi İlyas Beydilli, keçiyi düğün hediyesi olarak gelin ve damada verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda davetliler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Damada arkadaşından mangallık düğün hediyesi - Resim : 1

‘MANGALI SEVDİĞİMİ BİLDİĞİ İÇİN YAPMIŞ’

Damat Kemal Karaköse, “İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde” dedi.

Damada arkadaşından mangallık düğün hediyesi - Resim : 2

Keçiyi düğün hediyesi olarak getiren İlyas Beydilli ise “Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın” diye konuştu.

Çeyrek hayali kurarken kuzuya razı oldu: Damada arkadaşından canlı takıÇeyrek hayali kurarken kuzuya razı oldu: Damada arkadaşından canlı takıYaşam

Düğünde yaşanan sıra dışı hediye merasimi, davetliler arasında renkli görüntülere sahne oldu.