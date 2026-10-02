Kaynak: DHA

Kozan’da Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Davetlilerin katıldığı düğünde takı merasimi sırasında salona getirilen keçi, gelin ve damat başta olmak üzere davetlilerin şaşkınlığına neden oldu. Damadın arkadaşı maden mühendisi İlyas Beydilli, keçiyi düğün hediyesi olarak gelin ve damada verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda davetliler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

‘MANGALI SEVDİĞİMİ BİLDİĞİ İÇİN YAPMIŞ’

Damat Kemal Karaköse, “İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde” dedi.

Keçiyi düğün hediyesi olarak getiren İlyas Beydilli ise “Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın” diye konuştu.

Düğünde yaşanan sıra dışı hediye merasimi, davetliler arasında renkli görüntülere sahne oldu.