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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın şikayeti üzerine hakkında açılan “tehdit” davası kapsamında bugün Kocaeli'ye geldi.

'EĞER KARŞILAŞIRSAK SOYSUZUN KİM OLDUĞUNU SİZE GÖSTERİRİM'

Şevki Yılmaz'ın, taraflarından birinin Osmanlı hanedanı mensubu olduğu bir düğünde kullandığı ifadelere değinen Özdağ, "Osmanlı hanedanını yurt dışına süren soysuzlar diye Mustafa Kemal Atatürk ve Kurucu Meclise, Gazi Meclis'e hakaret etmişti. Bunun üzerine ben de birçok siyasi ve Türk vatandaşı gibi tepkiler gösterdim" dedi.

Şevki Yılmaz’a yönelik kendi sözlerine de açıklık getiren Özdağ, profesör unvanına sahip bir akademisyen olarak Yılmaz’a, “Eğer karşılaşırsak soysuzun kim olduğunu size gösteririm” dediğini aktardı.

Özdağ, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra da Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin aziz kurucularına hakaret edenlere, haksız saldıranlara karşı gereken cevabı kararlılıkla vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın şikayeti üzerine hakkında açılan “tehdit” davası kapsamında 30 Eylül Çarşamba günü Kocaeli’de hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, suç vasfının "tehdit"ten "hakaret"e değişmesi nedeniyle duruşmayı 4 Kasım'a erteledi. Özdağ, sözlerinin tehdit olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Davanın geçmişi, 2024 yılında Osmanlı hanedanı mensubu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde başlayan ve Yılmaz’ın “soysuz” ifadesiyle gündeme gelen tartışma sonrası açılmıştı.