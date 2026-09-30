Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda kayıt yapan fotokapana, armut ağacına çıkan iki ayının görüntüleri takıldı. Ayıların ağaçtan topladıkları armutları yiyerek beslendiği görüldü.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü, kaçakçılığın önüne geçmek ve ormanların korunmasını sağlamak amacıyla belirlenen noktalara fotokapanlar yerleştirdi.
Ormana kurulan fotokapanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşamına ilişkin görüntülerin de kaydedilmesini sağladı. Bu kapsamda kayda giren görüntülerde iki ayının armut ağacına tırmandığı görüldü.
Görüntülerde ayıların, karınlarını doyurmak için ağaçtan armut topladığı ve ardından ağacın altına düşen armutları yediği anlar yer aldı.