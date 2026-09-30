Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev

UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev

Türk futbolunun tecrübeli ismi Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında dev bir randevu için sahalara dönüyor. Milli ara dönüşünde Galatasaray’ın Rams Park’ta İspanyol devi Barcelona’yı konuk edeceği heyecan dolu karşılaşmada Terim de kritik bir görevle tribündeki yerini alacak.

Kaynak: Diğer
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UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev - Resim: 1

Levent Tüzemen’in haberine göre açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, UEFA’nın kendisini bu özel maç için görevlendirdiğini duyurdu.

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UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev - Resim: 2

UEFA bünyesindeki teknik gözlemcilik rolüne değinen Terim, uluslararası alandaki analiz çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev - Resim: 3

"UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal - Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray - Barcelona maçında analiz yapacağım."

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UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev - Resim: 4

13 Ekim tarihinde oynanacak dev mücadelede Fatih Terim, UEFA Teknik Gözlemcisi sıfatıyla karşılaşmayı detaylıca takip edip hazırlayacağı teknik raporu UEFA yetkililerine sunacak.

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UEFA’dan Fatih Terim’e Galatasaray maçına kritik görev - Resim: 5

Sarı-kırmızılı taraftarların da yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta Terim, eski takımının Barcelona karşısındaki mücadelesini Rams Park'ta canlı izleyecek.

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