Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki Barış Kamping mevkiinde bulunan çekme karavanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Karavandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sırasında alevlerin sardığı karavan tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.