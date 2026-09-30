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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi amacıyla denetim çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

İnceleme kapsamında, sermaye piyasalarında mevzuata aykırı durumların tespiti ve gerekli idari ile hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi de yer alıyor.

DDK BAŞKANI SALİH TANRIKULU'NDAN AÇIKLAMA

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, konuya ilişkin sosyal medya (NSosyal) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: