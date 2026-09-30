Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasıyla başlayan süreçte, Katılımevim ve Birevim şirketlerinin hakim hissedarı olan Pusula Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmış, Turhan'ın ve holding yöneticilerinin mal varlıklarına el konulmuştu.
Katılımevim depremi sonrası evim sisteminde kurallar değişiyor: Eskisi gibi olmayacak
SPK'nın yatırım fonlarında başlattığı operasyonlar ve Katılımevim ile Birevim'in hakim hissedarı Pusula Yatırım Holding yöneticilerinin tutuklanmasının ardından, BDDK 'evim sistemi' için yeni kuralları açıkladı. 1 Ekim itibarıyla kişi başı sözleşme sayısı ve limitler değişiyor.Kaynak: Diğer
Söz konusu gelişmeler tasarruf finansman şirketlerine yönelik endişeleri artırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'evim sistemi' şirketlerine ilişkin denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etmişti.
Şimşek'in açıklamalarının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Ekim itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinde köklü değişiklikleri devreye sokuyor.
KİŞİ BAŞINA EN FAZLA İKİ SÖZLEŞME YAPILABİLECEK
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, BDDK'nın devreye soktuğu yeni esaslar doğrultusunda bir kişinin sistem bünyesinde yapabileceği aktif sözleşme sayısı sınırlandırıldı.
Birden fazla araç veya konut paketine girilmesini önlemek amacıyla, aynı kişinin en fazla 1 taşıt ve en fazla 1 konut/iş yeri olmak üzere toplamda azami 2 aktif sözleşmesi bulunabilecek.
SÖZLEŞME LİMİTLERİ VE SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Sistemdeki parasal üst limitler piyasa koşullarına göre güncellendi:
TAŞIT FİNANSMANI
Azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı.
KONUT VE İŞ YERİ FİNANSMANI
Azami sözleşme tutarı 62 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.
RİSK GRUBU TAVANI
Bir kişi veya risk grubunun tüm sözleşmelerinin toplamı en fazla 62,5 milyon TL olabilecek.
Ayrıca "yüksek tutarlı sözleşme" tanımındaki eşikler güncellenerek araçta 5 milyon TL'ye, konutta ise 12,5 milyon TL'ye yükseltildi. Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam portföy içindeki payına yüzde 5 sınırı getirildi.
FON HAVUZLARIINA RİSK GÜVENCESİ GELDİ
Finansal Kurumlar Birliği’ne iletilen talimata göre, tasarruf sahiplerinin biriken paraları koruma altına alınıyor. Şirketler toplanan fonları artık sadece katılım bankalarındaki TL cari/katılma hesaplarında, Hazine’nin faizsiz/altına dayalı olmayan TL sukuklarında ya da düşük riskli (1 veya 2 risk değerli) katılım fonlarında değerlendirebilecek. Riskli varlıklara yatırım yapılması tamamen yasaklandı.
Bunun yanı sıra günlük getirisiz (nemasız) bakiyenin, şirket havuzunun binde 2'sini geçemeyeceği kurala bağlandı.
EVİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Sistem, banka kredilerine alternatif olarak hizmet bedeli mantığıyla çalışıyor.
HİZMET BEDELİ
Genellikle finansman tutarının yüzde 7'si oranında hizmet bedeli ödeniyor (Örn: 1 milyon TL'lik finansman için 70 bin TL).
TESLİMAT KURALI
Finansman tutarının yüzde 45'ine ulaşıldığında, geriye kalan tutar şirket tarafından ödenerek araç veya konut teslim alınıyor.
ÖDEME ŞEKLİ
Yüzde 45'lik kısım peşin verilebileceği gibi taksitlerle de tamamlanabiliyor.
Sistemde yatırılan taksitlere herhangi bir kar payı veya nema işletilmediği için biriken para tutar olarak sabit kalıyor.
Uzmanlar, enflasyonist ortamda paranın erimemesi için yüzde 45'lik teslimat eşiğinin 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını öneriyor.