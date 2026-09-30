Mardin’in Midyat ilçesinde çoban Musa Çelik’in öldürülmesine ilişkin davada hüküm giyen Şükrü Akçay’ın, Adana’da saklandığı adres polis ekiplerinin çalışması sonucu belirlendi. Hakkındaki 12,5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Akçay, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Çelik’in hayatını kaybettiği olay, 21 Kasım 2021 tarihinde Midyat’ın kırsal Çamyurt Mahallesi’nde yaşandı. İki aile arasında alacak meselesinden kaynaklanan husumet sırasında Çelik, uzun namlulu silahla vuruldu.
Cinayet sonrasında jandarma tarafından yürütülen soruşturmada, tanıkların verdiği bilgiler doğrultusunda dönemin güvenlik korucubaşı Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıkların hukuki durumu ayrı ayrı değerlendirildi. Mahkeme, M.A. hakkında beraat kararı verirken Veysi Akçay’ı “silahla tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Şükrü Akçay hakkında ise “kasten öldürme” suçundan 12,5 yıl hapis cezası hükmü kuruldu.
Bir süre önce cezaevinden tahliye edilen Akçay’ın aldığı hapis cezası daha sonra Yargıtay incelemesinden geçti. Yargıtay, 12,5 yıllık hapis cezasını onadı.
FARKLI İSİMLE VİDEOLAR ÇEKTİĞİ BELİRLENDİ
Akçay’ın ceza sürecinin ardından farklı bir isim kullanarak videolar hazırladığı ve bunları sanal medyada paylaştığı tespit edildi.
Bu gelişmenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Adana’da bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin kent genelindeki araştırmaları sonucunda Akçay’ın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde kaldığı belirlendi.
Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda yakalanan Akçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akçay, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.