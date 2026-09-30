Kaynak: İHA

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu, savunma sanayii ve askeri unsurların gerçekleştirdiği dinamik gösterilerle devam ediyor. Festival alanındaki etkinlikler kapsamında sahne alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) komandoları, gerçeği aratmayan bir operasyonel tatbikata imza attı.

HAVADAN HELİKOPTERLE SIZMA VE ALAN EMNİYETİ

Türkiye'nin milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin havadan anlık keşif ve gözetleme desteği sağladığı senaryoda, kahraman komandolar helikopter aracılığıyla tespit edilen hedef noktaya hızlı bir sızma gerçekleştirdi. Belirlenen alana inen ekibin çevre emniyetini almasının ardından, tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) gerekli güvenlik prosedürleri eşliğinde emniyetli bir şekilde imha edildi.

GENÇLER VE VATANDAŞLAR COŞKUYLA İZLEDİ

Alandaki binlerce vatandaş, patlama anı ve komandoların operasyonel kabiliyetlerini büyük bir heyecan, merak ve hayranlıkla takip etti. Özellikle gençlerin alkışlar ve tezahüratlarla destek verdiği bu gurur dolu anlar, ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.