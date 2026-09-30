Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı

Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon işlemlerine ilişkin değerlendirmesinde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yatırımlarını gündeme getirdi. Özel, fonlardaki kayıpların ekonomiye tam maliyetine ilişkin rakam verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 1

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Milletvekili Çalışma Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 2

Özel’in konuşmasının başlıklarından biri de kamuoyunda tartışılan fon işlemleri oldu.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 3

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmesinde Özel, yaz döneminde yaşanan gelişmelere değindi.

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21 Mayıs’ı “darbe sürecinin devamı” olarak nitelendiren Özel, konuşmasının devamında Atatürk’ün partisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Özel, daha önce farklı bir yaklaşım sergileyen bazı isimlerin seçimlerde Atatürk’ün partisine oy verileceğini ifade ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 6

"Dün arınma deyip iktidarın kenarında barınma hevesinde olanların oldukça yetkili bir ismine anket soruyorlar. Diyor ki, 'Anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Biliyoruz ki seçim gelsin, millet Atatürk'ün partisine oy verecektir."

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 7

"Şu konu doğrudur; bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı, bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci parti yapmadı.”

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 8

“Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister ama Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla husumeti olanlarla mücadeleyi göze alıyorsanız, tek hedefiniz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaksa millet 50 yıl sonra arkanızda durur.”

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 9

“Yok eğer 'bu iktidar, iktidarda dursun; ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım' derseniz, millet alır yüzde 3'te bırakır. Ondan sonra da Atatürk'ün partisinin adıyla iktidar olma umudunu gösterirsiniz.”

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 10

Konuşmasının bir bölümünü fon işlemlerine ayıran Özel, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin yaptığı yatırımları gündeme taşıdı.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 11

Özel, Kaya çiftinin 163 milyon lira yatırdığını ve fonlar batmadan önce 2 milyar 200 milyon lirayı çektiğini ileri sürdü.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 12

Özel, söz konusu rakamları konut fiyatları üzerinden de karşılaştırdı.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 13

Kaya çiftinin yatırdığı parayla 27 daire alınabileceğini belirten Özel, beş ay sonra çekildiğini söylediği paranın ise 367 daireye karşılık geldiğini savundu.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 14

Özel, Kaya’nın fon işlemlerindeki konumunun yalnızca görünen bölüm olduğunu iddia ederek, diğer üst düzey AK Parti yöneticileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 15

“Kabine'nin diğer üyeleri gibi, diğer üst düzey AK Partililer gibi becerikli olmadığı için Fatma Hanım, doğrudan kendi ve eşinin ismiyle işlem yapmıştır. Ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır" dedi.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 16

Fon işlemlerinin ekonomiye etkisine ilişkin de rakamlar paylaşan Özel, borsadaki kaybın 3,5 trilyon liraya ulaştığını öne sürdü.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 17

Tasfiye edilen 131 fonda 800 milyar lira kaldığını belirten Özel, söz konusu rakamları birlikte değerlendirerek fon işlemlerinin ekonomiye maliyetinin 90 milyar dolar olduğunu iddia etti.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 18

Özel, bu rakamı üç yıl önce meydana gelen depremlerin ekonomik maliyetiyle karşılaştırdı.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 19

Depremin ekonomik maliyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 milyar dolar olarak açıklandığını hatırlattı.

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Özgür Özel fon vurgununun tam maliyetini açıkladı - Resim: 20

Özel, fon işlemlerinin ekonomiye etkisinin de bu büyüklüğe yakın olduğunu savundu.

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