Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı, emniyet güçlerinin gökyüzündeki ortak operasyonel şovuyla üst seviyeye taşındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığına bağlı elit timler, festival alanındaki binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.
Havacılık Daire Başkanlığı envanterinde bulunan yerli üretim T-70 helikopteri ile festival alanı üstünde süzülen özel harekat polisleri, helikopterden sarkıtılan iplere tutunarak yüksek cesaret gerektiren teknik bir gösteri sergiledi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA ALANDAKİ BİNLERİ SELAMLADILAR
Gökyüzünde asılı haldeki iplere tutunan kahraman polisler, ellerinde dalgalandırdıkları Türk Bayrakları eşliğinde alandaki vatandaşları selamladı. Ay-yıldızlı al bayrağın gökyüzündeki süzülüşü ve özel harekat timlerinin tehlikeli şovu, festival alanını dolduran genç-yaşlı binlerce teknoloji ve havacılık tutkunu tarafından büyük bir gurur, heyecan ve alkışlarla izlendi.