Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu, milli havacılık teknolojilerinin gökyüzündeki şovlarıyla zirveye tırmandı. Festivalin ilk gününde alandaki yerini alan Türkiye'nin gururu Bayraktar AKINCI TİHA, sergilediği dinamik gösteri uçuşuyla etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaştan büyük alkış topladı.
Milli İHA'nın havada gerçekleştirdiği zorlu manevraları ve performansını gururla takip eden ziyaretçiler, gökyüzündeki gösteriye yoğun ilgi gösterdi.
GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ VE ALKIŞ
Özellikle gençlerin ve çocukların büyük bir hayranlık ve coşkuyla takip ettiği gösteri sırasında alanda renkli görüntüler oluştu. Akıncı’nın gökyüzündeki süzülüşünü ıslıklar ve tezahüratlarla destekleyen teknoloji tutkunları, bu tarihi anları ölümsüzleştirmek adına cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video kaydı aldı.