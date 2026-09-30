“İki ev yanıyor” ihbarıyla koştular: Gittiklerinde gözlerine inanamadılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki evin yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri hızla köye hareket etti. Ancak ekipleri yangın yerine bambaşka bir manzara bekliyordu. Köy sakinlerinin hazırladığı sürprizin nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı.