Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri unsurlarının katılımıyla devam eden ortak askeri tatbikata ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "Birlikte eğitim, müşterek güç" notuyla paylaşılan görüntülere göre, tatbikatın planlanan aşamaları doğrultusunda birlikler meskun mahal eğitim sahalarında zorlu senaryoları uyguladı.

İcra edilen eğitimler kapsamında katılan askeri unsurlar; yerleşim yerlerinde harekat kabiliyeti, sürat, yüksek koordinasyon ve ortak hareket yeteneklerini geliştirmeye yönelik pratikler sergiledi.

ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK HAREKAT KABİLİYETİ VE MÜŞTEREK VİZYON

Azerbaycan'daki stratejik eğitim merkezlerinde yürütülen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı, katılan üç kardeş ülkenin askeri personelinin birlikte iş reaksiyon kabiliyetini artırmayı, standart harekat prosedürlerini geliştirmeyi ve sahada zorlu koşullara karşı koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Tatbikat süresince farklı arazi ve senaryolara yönelik müşterek operasyonel eğitimlerin sürdürüleceği bildirildi.