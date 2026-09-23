Afrika’da Türkiye için kriz çıktı: Türk şirketleri hedefte

Konuya yakın ikinci bir kaynak, "Misyonun sona ermesi Uganda için yılda milyonlarca dolar kaybetmek anlamına gelebilir. Uganda, Ankara'yı Somali güvenlik konularında ana muhattap olarak gördüğü için krize bir çözüm bulması adına Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak, misyonun sona ermesi ve Kampala'nın tüm güçlerini çekmesi halinde Uganda'nın ayda 5 ila 6 milyon dolar, yılda ise 60 ila 72 milyon dolar kaybedebileceği öngörüsünde bulunuyor.