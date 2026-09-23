Düzenlemenin yasalaşması halinde, çalışanlar ve öğrenciler için yeni tatil uygulaması 21 Mart 2027 tarihi itibarıyla hayata geçecek ve toplam resmi izin süresi 16,5 güne yükselecek.
Yeni resmi tatil geliyor: Sayılı günler kaldı
Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve 21 Mart Nevruz Bayramı'nı resmi tatil kapsamına almayı öngören kanun teklifi, ekim ayında TBMM gündemine taşınacak.Kaynak: Diğer
RESMİ TATİL TAKVİMİNE '21 MART' AYARI
Baharın habercisi ve Türk dünyasının ortak mirası olan Nevruz, Türkiye'de resmi tatil statüsü kazanmaya hazırlanıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl parti kurmaylarına verdiği talimat doğrultusunda başlatılan hukuki altyapı çalışmaları tamamlandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun nisan ayında son aşamaya gelindiğini duyurduğu taslak metin, TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında milletvekillerinin onayına sunulacak.
HAZİRAN YOĞUNLUĞU DÜZENLEMEYİ SONBAHARA BIRAKTI
Nisan ayında hazır hale getirilen kanun teklifinin Meclis'e sunulması, temmuz ayındaki meclis tatili öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle sonbahara ertelendi.
Milletvekillerinin haziran mesaisini 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi öncelikli yasa tasarılarına ayırması, 21 Mart düzenlemesinin ekim ayına kalmasına yol açtı.
Tasarının, yeni yasama döneminin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
RESMİ TATİL SÜRESİ 16,5 GÜNE ÇIKACAK
Mevcut kanunlara göre Türkiye'de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 1,5 gün kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabit tarihli resmi tatiller olarak uygulanıyor.
Bu tarihlere 3,5 günlük Ramazan Bayramı ve 4,5 günlük Kurban Bayramı eklendiğinde toplam resmi tatil süresi 15,5 günü buluyor.
Meclis'ten onay çıkması halinde 21 Mart, mevzuata onuncu resmi tatil günü olarak eklenecek ve toplam süre 16,5 güne yükselecek.
Milyonlarca çalışan ve öğrenciyi doğrudan ilgilendiren bu yeni uygulamanın ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde fiilen hayata geçirilmesi planlanıyor.