İstanbul’u gerçekten tanımak için yalnızca anıtları görmek yetmiyor; mahallelerin arasına girmek, yokuşlarını çıkmak ve surların izini sürmek gerekiyor. İlber Ortaylı’nın İstanbul için tarif ettiği rota da tam olarak bunu yapıyor.
İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün
Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı mart ayında kaybettik. Ardında kitapları, anlatıları ve İstanbul’u keşfetmek isteyenlere bıraktığı tavsiyeleri kaldı. Ortaylı’nın Eminönü’nden başlayıp Sultanahmet’te tamamlanan 13 duraklık İstanbul rotasını adım adım derledik.Kaynak: Haber Merkezi
1 — EMİNÖNÜ: YOLCULUK BURADA BAŞLIYOR
İstanbul’un yüzyıllardır ticaretle, limanla ve insan hareketliliğiyle yaşayan merkezlerinden Eminönü, rotanın başlangıç noktası. Yeni Camii, Mısır Çarşısı ve tarihi hanlar bölgesi daha ilk adımda İstanbul’un farklı dönemlerini yan yana getiriyor.
2 — RIZA PAŞA YOKUŞU: TARİHİ TİCARET AKSININ İÇİNDEN
Eminönü’nden Süleymaniye’ye doğru çıkarken Rıza Paşa Yokuşu takip ediliyor. Çevresindeki han ve çarşılar, bölgenin Osmanlı dönemindeki ticari karakterinin izlerini taşıyor
3 — SÜLEYMANİYE: İSTANBUL’A YUKARIDAN BAKIN
Rotanın en görkemli duraklarından biri Süleymaniye. Yalnızca camiyi değil, külliyeyi, medreseleri ve çevresindeki tarihi sokakları da gezmek gerekiyor. Ortaylı’nın tarifinde de Süleymaniye çevresinin dolaşılması özellikle yer alıyor.
4 — KÜÇÜKPAZAR: TURİSTİK İSTANBUL’DAN MAHALLE İSTANBUL’UNA
Süleymaniye’den aşağıya doğru inildiğinde Küçükpazar’a ulaşılıyor. Burada büyük anıtlardan çıkıp İstanbul’un yaşayan mahalle dokusunun içine giriliyor.
5 — ZEYREK: BİZANS VE OSMANLI AYNI KADRAJDA
Zeyrek’in merkezinde bulunan bugünkü Zeyrek Camii, eski Pantokrator Manastırı kompleksinin parçası. İstanbul’un Bizans geçmişi ile Osmanlı döneminin aynı yapı üzerinde okunabildiği önemli duraklardan biri.
6 — ÇARŞAMBA: FATİH’İN ARA SOKAKLARINDAN GEÇİN
Zeyrek’ten sonra rota Fatih ve Çarşamba üzerinden Haliç’e doğru devam ediyor. Burası, yalnızca anıtsal yapıları değil İstanbul’un mahalle kültürünü görmek açısından da güzergâhın önemli bölümlerinden.
7 — BALAT: HALİÇ’İN TARİHİ MAHALLESİ
Rota Çarşamba’dan aşağıya inerek Balat’a ulaşıyor. Sinagogları, kiliseleri, camileri, eski evleri ve dar sokaklarıyla Balat, İstanbul’un çok katmanlı toplumsal tarihinin en görünür olduğu bölgelerden biri. Ortaylı’nın tarifinde Balat’tan Ayvansaray’a yürünmesi öneriliyor...
8 — AYVANSARAY: SURLARA YAKLAŞIYORUZ
Balat’ın ardından Ayvansaray’a geçiliyor. Bu noktadan itibaren rota Haliç kıyısından İstanbul’un kara surlarına doğru yükselmeye başlıyor.
9 — EDİRNEKAPI: TARİHİ YARIMADANIN SURLARI
Ayvansaray’dan yukarı çıkıldığında Edirnekapı’ya ulaşılıyor. Buradan itibaren İstanbul’un savunma sistemi ve kara surları rotanın başlıca unsuru haline geliyor.
10 — KARİYE: DÜNYACA ÜNLÜ MOZAİK VE FRESKLER
Edirnekapı’daki Kariye, güzergâhın en önemli sanat tarihi duraklarından. Yapı özellikle Bizans döneminden kalan mozaik ve freskleriyle tanınıyor.
11 — YEDİKULE: SURLARI TAKİP EDİN
Kariye’den sonra güzergâh İstanbul surları boyunca güneye ilerleyerek Yedikule’ye ulaşıyor. Ortaylı’nın tarifinin ayırt edici bölümlerinden biri de tam burası: İstanbul’u yalnızca merkez meydanlardan değil, sur hattını takip ederek görmek.
12 — BEYAZIT: ŞEHRİN KÜLTÜR HAFIZASI
Yedikule’den geri dönülerek Cerrahpaşa üzerinden Beyazıt’a geçiliyor. Üniversite, Bayezid Camii, Sahaflar Çarşısı ve çevresi yüzyıllar boyunca İstanbul’un eğitim ve kültür hayatının önemli merkezlerinden biri oldu. Ortaylı da Beyazıt’ın sahafları ve eski kültür hayatına özel önem veriyor.
13 — SULTANAHMET: TUR BURADA BİTİYOR
Son durak Sultanahmet Meydanı. Böylece Eminönü’nde başlayan yolculuk; Haliç’i, tarihi mahalleleri, Bizans mirasını, Osmanlı külliyelerini ve İstanbul surlarını geçerek yeniden Tarihi Yarımada’nın merkezine dönüyor. Ortaylı’nın tarifinde de turun son noktası Sultanahmet.
İstanbul’u otomobil camından değil, ayaklarınızın altındaki taşlardan okumak isteyenler için bu rota başlı başına bir şehir tarihi dersi.