Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün

İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün

Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı mart ayında kaybettik. Ardında kitapları, anlatıları ve İstanbul’u keşfetmek isteyenlere bıraktığı tavsiyeleri kaldı. Ortaylı’nın Eminönü’nden başlayıp Sultanahmet’te tamamlanan 13 duraklık İstanbul rotasını adım adım derledik.

Kaynak: Haber Merkezi
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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 1

İstanbul’u gerçekten tanımak için yalnızca anıtları görmek yetmiyor; mahallelerin arasına girmek, yokuşlarını çıkmak ve surların izini sürmek gerekiyor. İlber Ortaylı’nın İstanbul için tarif ettiği rota da tam olarak bunu yapıyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 2

1 — EMİNÖNÜ: YOLCULUK BURADA BAŞLIYOR

İstanbul’un yüzyıllardır ticaretle, limanla ve insan hareketliliğiyle yaşayan merkezlerinden Eminönü, rotanın başlangıç noktası. Yeni Camii, Mısır Çarşısı ve tarihi hanlar bölgesi daha ilk adımda İstanbul’un farklı dönemlerini yan yana getiriyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 3

2 — RIZA PAŞA YOKUŞU: TARİHİ TİCARET AKSININ İÇİNDEN

Eminönü’nden Süleymaniye’ye doğru çıkarken Rıza Paşa Yokuşu takip ediliyor. Çevresindeki han ve çarşılar, bölgenin Osmanlı dönemindeki ticari karakterinin izlerini taşıyor

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 4

3 — SÜLEYMANİYE: İSTANBUL’A YUKARIDAN BAKIN

Rotanın en görkemli duraklarından biri Süleymaniye. Yalnızca camiyi değil, külliyeyi, medreseleri ve çevresindeki tarihi sokakları da gezmek gerekiyor. Ortaylı’nın tarifinde de Süleymaniye çevresinin dolaşılması özellikle yer alıyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 5

4 — KÜÇÜKPAZAR: TURİSTİK İSTANBUL’DAN MAHALLE İSTANBUL’UNA

Süleymaniye’den aşağıya doğru inildiğinde Küçükpazar’a ulaşılıyor. Burada büyük anıtlardan çıkıp İstanbul’un yaşayan mahalle dokusunun içine giriliyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 6

5 — ZEYREK: BİZANS VE OSMANLI AYNI KADRAJDA

Zeyrek’in merkezinde bulunan bugünkü Zeyrek Camii, eski Pantokrator Manastırı kompleksinin parçası. İstanbul’un Bizans geçmişi ile Osmanlı döneminin aynı yapı üzerinde okunabildiği önemli duraklardan biri.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 7

6 — ÇARŞAMBA: FATİH’İN ARA SOKAKLARINDAN GEÇİN

Zeyrek’ten sonra rota Fatih ve Çarşamba üzerinden Haliç’e doğru devam ediyor. Burası, yalnızca anıtsal yapıları değil İstanbul’un mahalle kültürünü görmek açısından da güzergâhın önemli bölümlerinden.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 8

7 — BALAT: HALİÇ’İN TARİHİ MAHALLESİ

Rota Çarşamba’dan aşağıya inerek Balat’a ulaşıyor. Sinagogları, kiliseleri, camileri, eski evleri ve dar sokaklarıyla Balat, İstanbul’un çok katmanlı toplumsal tarihinin en görünür olduğu bölgelerden biri. Ortaylı’nın tarifinde Balat’tan Ayvansaray’a yürünmesi öneriliyor...

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 9

8 — AYVANSARAY: SURLARA YAKLAŞIYORUZ

Balat’ın ardından Ayvansaray’a geçiliyor. Bu noktadan itibaren rota Haliç kıyısından İstanbul’un kara surlarına doğru yükselmeye başlıyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 10

9 — EDİRNEKAPI: TARİHİ YARIMADANIN SURLARI

Ayvansaray’dan yukarı çıkıldığında Edirnekapı’ya ulaşılıyor. Buradan itibaren İstanbul’un savunma sistemi ve kara surları rotanın başlıca unsuru haline geliyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 11

10 — KARİYE: DÜNYACA ÜNLÜ MOZAİK VE FRESKLER

Edirnekapı’daki Kariye, güzergâhın en önemli sanat tarihi duraklarından. Yapı özellikle Bizans döneminden kalan mozaik ve freskleriyle tanınıyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 12

11 — YEDİKULE: SURLARI TAKİP EDİN

Kariye’den sonra güzergâh İstanbul surları boyunca güneye ilerleyerek Yedikule’ye ulaşıyor. Ortaylı’nın tarifinin ayırt edici bölümlerinden biri de tam burası: İstanbul’u yalnızca merkez meydanlardan değil, sur hattını takip ederek görmek.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 13

12 — BEYAZIT: ŞEHRİN KÜLTÜR HAFIZASI

Yedikule’den geri dönülerek Cerrahpaşa üzerinden Beyazıt’a geçiliyor. Üniversite, Bayezid Camii, Sahaflar Çarşısı ve çevresi yüzyıllar boyunca İstanbul’un eğitim ve kültür hayatının önemli merkezlerinden biri oldu. Ortaylı da Beyazıt’ın sahafları ve eski kültür hayatına özel önem veriyor.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 14

13 — SULTANAHMET: TUR BURADA BİTİYOR

Son durak Sultanahmet Meydanı. Böylece Eminönü’nde başlayan yolculuk; Haliç’i, tarihi mahalleleri, Bizans mirasını, Osmanlı külliyelerini ve İstanbul surlarını geçerek yeniden Tarihi Yarımada’nın merkezine dönüyor. Ortaylı’nın tarifinde de turun son noktası Sultanahmet.

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İlber Ortaylı’nın İstanbul gezi rotası: Şehri anlamak için bu 13 durağı görün - Resim: 15

İstanbul’u otomobil camından değil, ayaklarınızın altındaki taşlardan okumak isteyenler için bu rota başlı başına bir şehir tarihi dersi.

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