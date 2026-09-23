Yüksek enflasyonun baskısı altında geçim mücadelesi veren milyonlarca memur ve emekli, gözünü yılbaşında yapılacak maaş artışlarına çevirdi. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde bugünkü köşesinde memur ve emekliyi ocak ayında bekleyen imtihanı kaleme aldı.
SGK uzmanı İsa Karakaş emekli ve memurun ocakta alacağı zam oranını hesapladı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Ocak zammı oranlarını yazdı. Karakaş; yıl sonu enflasyon beklentilerini, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için oluşacak olası güncelleme oranlarını ve Ankara kulislerindeki seyyanen zam beklentilerini aktardı.Kaynak: Diğer
"Mutfaktaki yangın sönecek mi, dumanı mı tütecek?" diyerek konuyu değerlendiren Karakaş, toplu sözleşme sisteminin yarattığı mağduriyete ise şöyle dikkat çekti:
"Memur ve emeklisinin en büyük kabusu, maalesef 'Toplu Sözleşme' düzeneği nedeniyle TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır. ''
''Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı yüzde 17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine yüzde 13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi yüzde 4,24 altında bir 'eksi güncelleme' reva görülmüştür. 'Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır' derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır."
İKİ AYLIK ENFLASYON SEYİR DEFTERİ
TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verilerini aktaran Karakaş, 2 aylık tablonun maaşlara yansımasını şu sözlerle özetledi:
"Temmuz ayında yüzde 1,78 ve Ağustos ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan resmî rakamlara göre 2 aylık kümülatif toplam yüzde 3,65 seviyesindedir. Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu kümülatif oranın, Temmuz ayındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması icap etmektedir."
''Bu rakam yüzde 7’nin altında kaldığından, şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu değildir. Ancak yüzde 5’lik toplu sözleşme güncellemesi garantidir."
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE YASAL GÜNCELLEME ORANLARI
Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası hedeflerine işaret eden İsa Karakaş, yıl sonu enflasyon beklentisini ve gerçekleşmesi muhtemel zam oranlarını şöyle sıraladı:
"Ulusal ve uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Yüzde 30’luk rakam hükümet için kritik bir sınavdır."
''Şahsi beklentim: Yıl sonu enflasyonunun en fazla yüzde 29,99 civarında kalacağı yönündedir. Ancak dış kaynaklı Siyonist ve emperyalist şer güçlerinin yol açtıkları savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bu sınırın aşılması da mümkündür."
Karakaş, ocak ayında gerçekleşecek yasal güncellemelerin otomatik olarak şu şekilde şekilleneceğini belirtti:
Beklenen Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 30 civarında
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaş Güncellemesi: Yüzde 9,5-yüzde 10,5 (Ortalama yüzde 10)
Memur ve Memur Emeklisi Güncellemesi: Yüzde 7,5-yüzde 8,5 (Ortalama yüzde 8)
‘ŞİMŞEK VAADİ’ VE ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM RÜZGARI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına ve kulis bilgilerine değinen Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Matematiğin dili tektir, yalan söylemez. Temmuz ayındaki yüzde 4,24’lük kayıp, memur ve emeklisinin resmi enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezildiğini alenen göstermiştir. Bu durum bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir boyuttadır. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in 'Enflasyonun altında zam yapılmayacak' vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi yüzde 8 yerine yüzde 10 civarında gerçekleşecektir. Ancak dikkat edilirse hep 'güncelleme' demekteyiz. Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna 'zam' demek memur ve emeklilerimize haksızlık olur."
Kulislerdeki seyyanen zam rüzgârına ilişkin ise şunları ekledi:
"3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanı kalmamıştır. Parti teşkilatları ve milletvekilleri bu durumu hükûmete sürekli arz etmektedir. Kulislerde 'Şimdi değilse ne zaman?' sorusu yüksek sesle dile getirilmektedir. 3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır."
‘’MUTFAKTAKİ YANGINA ESSAHLI ÇÖZÜM ELZEM’’
Köşe yazısını bir çağrıyla tamamlayan İsa Karakaş, sözlerini şöyle noktaladı:
"Ömrünü devlete adamış memur emeklileri ile ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük emek harcayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon canavarına yem edilecek birer istatistik tablosu değildir. Ocak ayı, sadece soğuk rakamların hesaplandığı bir ay değil; sosyal adaletin ve vicdanın test edileceği mühim bir imtihandır. Hükûmet sadece yasal mevzuat rakamlarıyla yetinmemeli, tüm emeklilerimize başta seyyanen zam olmak üzere kalıcı refah sağlayacak hakiki iyileştirmeleri acilen hayata geçirmelidir."