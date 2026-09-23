SGK uzmanı İsa Karakaş emekli ve memurun ocakta alacağı zam oranını hesapladı

"Matematiğin dili tektir, yalan söylemez. Temmuz ayındaki yüzde 4,24’lük kayıp, memur ve emeklisinin resmi enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezildiğini alenen göstermiştir. Bu durum bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir boyuttadır. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in 'Enflasyonun altında zam yapılmayacak' vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi yüzde 8 yerine yüzde 10 civarında gerçekleşecektir. Ancak dikkat edilirse hep 'güncelleme' demekteyiz. Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna 'zam' demek memur ve emeklilerimize haksızlık olur."