Kaynak: AA / DHA / İHA

Yol kenarında odun kesmekte olan iki kişiden biri, elindeki çalışan motorlu testere ile aniden 76 yaşındaki adamın üzerine doğru koşarak onu korkutmaya çalıştı.

PANİKLEYİP YERE DÜŞTÜ, YARDIM BİLE ETMEDİLER!

Çalışan motorlu testerenin kendisine doğru yaklaştığını gören ve büyük bir panik yaşayan yaşlı adam, kaçmaya başladığı esnada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü.

Olayın ardından, yaşlı adamın acı içinde yere düştüğünü görmelerine rağmen şahısların yardım etmediği ve vurdumduymaz tavırları dikkat çekti. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

AİLE JANDARMAYA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntüleri izleyen ve yaşlı adama yapılan bu tehlikeli harekete tepki gösteren aile, zaman kaybetmeden jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.