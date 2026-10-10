Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi.
"AHLAK YOKSUNU TİPLERİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"
Türk diasporasının 7 milyonu aşkın nüfusa ulaştığını belirten Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.
Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza 'affedersiniz zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINA VURGU
UID'nin kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Erdoğan, yurt dışındaki Türklere yönelik desteklerin süreceğini belirtti.