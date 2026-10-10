Bolu'da kabak yüklü traktör ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Akçakavak köyü yolunda yaşandı. İ.T. yönetimindeki pikap, tarladan yola çıkan C.S. idaresindeki traktörle çarpıştı. Arkadan gelen B.O.E. yönetimindeki otomobil ise kazaya karışmamak için manevra yapınca tarlaya savruldu.
KABAKLAR YOLA SAÇILDI
Kazada traktör sürücüsü ile pikaptaki 3 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların ardından, yola saçılan kabaklar vatandaşlar tarafından toplandı.
Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.