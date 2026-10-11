Türkiye’nin özel havayolu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Onur Air’in geçmişte yolcu taşıyan uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kullanılmadan bekliyor.
Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor
2025 yılında iflası kesinleşen Onur Air’in uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl halde görüntülendi. Bazı uçakların motorlarının söküldüğü, kapılarının açık kaldığı ve kokpit camlarının hasar gördüğü ortaya çıktı.Kaynak: İHA
Havadan çekilen görüntülerde şirketin renklerini ve gövde yazılarını taşıyan uçakların bakımsız durumu dikkat çekti.
1992 yılında İstanbul’da kurulan Onur Air, filosundaki uçaklarla yurt içi ve yurt dışında çok sayıda noktaya sefer düzenledi.
Özellikle 2000’li yıllarda büyüyen şirket, filosunu Airbus A320, A321 ve A330 tipi uçaklarla genişletti.
Şirket yetkilileri 2017’de filoda 28 yolcu uçağı bulunduğunu açıklarken, farklı dönemlerde uçak sayısı 30’un üzerine çıktı.
Ancak Covid-19 salgınının havacılık sektöründe yarattığı daralma, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı.
Mart 2020’de uçuşlarını durduran Onur Air, pandemi sonrasında yeniden operasyonlara başlayamadı.
Mali sıkıntıların yanı sıra borç ve icra süreçleri de gündeme gelirken şirketin iflası 2025 yılında kesinleşti.
Atatürk Havalimanı’nda havadan görüntülenen Onur Air uçaklarından bazılarının iki motorunun da bulunmadığı görüldü.
Görüntülerde ayrıca kokpit camlarındaki hasar ve eksiklikler ile uçağın ön bölümündeki açık kapı dikkat çekti. Gövde, kanat ve kuyruk bölümlerinde şirketin renkleri hâlâ görülebiliyor.
Havalimanında bekleyen uçakların bir kısmı daha önce de haciz ve satış işlemleriyle gündeme gelmişti.
Bunlardan 1996 model, TC-ODB tescilli Airbus A320-232, 2025 yılında vergi borcu nedeniyle haczedilerek satışa çıkarıldı.
Uçakta motorların yanı sıra yardımcı güç ünitesi (APU) ve bazı bağlantı parçalarının da bulunmadığı belirlendi.
İki ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın pazarlık usulüyle yapılması gündeme geldi.
Atatürk Havalimanı’nda uzun süredir duran uçakların bakımsız ve kullanılamaz hale gelmesi dikkat çekiyor.
Yeşilköy’ü kullanan özel jetlerin misafirlerinde olumsuz izlenim oluşturduğu belirtilen görüntüler, uçakların milli servet olarak değerlendirilmemesi yönündeki üzüntüyü de beraberinde getiriyor.
Apronda yalnızca Onur Air’e ait uçaklar bulunmuyor.
Farklı şirketlerden hacizli, sahipsiz, uçuş ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumdaki uçaklar da Atatürk Havalimanı’nda bekliyor.
Ticari yolcu uçuşlarının sona ermesinin ardından alanda kalan bu uçaklar, havalimanının geçmişinden izler taşıyor.