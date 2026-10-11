Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor

Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor

2025 yılında iflası kesinleşen Onur Air’in uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl halde görüntülendi. Bazı uçakların motorlarının söküldüğü, kapılarının açık kaldığı ve kokpit camlarının hasar gördüğü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 1

Türkiye’nin özel havayolu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Onur Air’in geçmişte yolcu taşıyan uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kullanılmadan bekliyor.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 2

Havadan çekilen görüntülerde şirketin renklerini ve gövde yazılarını taşıyan uçakların bakımsız durumu dikkat çekti.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 3

1992 yılında İstanbul’da kurulan Onur Air, filosundaki uçaklarla yurt içi ve yurt dışında çok sayıda noktaya sefer düzenledi.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 4

Özellikle 2000’li yıllarda büyüyen şirket, filosunu Airbus A320, A321 ve A330 tipi uçaklarla genişletti.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 5

Şirket yetkilileri 2017’de filoda 28 yolcu uçağı bulunduğunu açıklarken, farklı dönemlerde uçak sayısı 30’un üzerine çıktı.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 6

Ancak Covid-19 salgınının havacılık sektöründe yarattığı daralma, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 7

Mart 2020’de uçuşlarını durduran Onur Air, pandemi sonrasında yeniden operasyonlara başlayamadı.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 8

Mali sıkıntıların yanı sıra borç ve icra süreçleri de gündeme gelirken şirketin iflası 2025 yılında kesinleşti.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 9

Atatürk Havalimanı’nda havadan görüntülenen Onur Air uçaklarından bazılarının iki motorunun da bulunmadığı görüldü.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 10

Görüntülerde ayrıca kokpit camlarındaki hasar ve eksiklikler ile uçağın ön bölümündeki açık kapı dikkat çekti. Gövde, kanat ve kuyruk bölümlerinde şirketin renkleri hâlâ görülebiliyor.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 11

Havalimanında bekleyen uçakların bir kısmı daha önce de haciz ve satış işlemleriyle gündeme gelmişti.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 12

Bunlardan 1996 model, TC-ODB tescilli Airbus A320-232, 2025 yılında vergi borcu nedeniyle haczedilerek satışa çıkarıldı.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 13

Uçakta motorların yanı sıra yardımcı güç ünitesi (APU) ve bazı bağlantı parçalarının da bulunmadığı belirlendi.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 14

İki ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın pazarlık usulüyle yapılması gündeme geldi.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 15

Atatürk Havalimanı’nda uzun süredir duran uçakların bakımsız ve kullanılamaz hale gelmesi dikkat çekiyor.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 16

Yeşilköy’ü kullanan özel jetlerin misafirlerinde olumsuz izlenim oluşturduğu belirtilen görüntüler, uçakların milli servet olarak değerlendirilmemesi yönündeki üzüntüyü de beraberinde getiriyor.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 17

Apronda yalnızca Onur Air’e ait uçaklar bulunmuyor.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 18

Farklı şirketlerden hacizli, sahipsiz, uçuş ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumdaki uçaklar da Atatürk Havalimanı’nda bekliyor.

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Her biri servet değerinde: 2025’te batan şirketin uçakları İstanbul’da çürüyor - Resim: 19

Ticari yolcu uçuşlarının sona ermesinin ardından alanda kalan bu uçaklar, havalimanının geçmişinden izler taşıyor.

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