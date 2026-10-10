Kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.