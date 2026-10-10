Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düğün konvoyuna eşlik eden bir otomobil, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 18.55 sıralarında Yıldızlı Mahallesi’nde, Sera Gölü kıyısında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otomobilin direksiyonundaki E.T., yolculuk sırasında kaput bölümünden duman yükseldiğini gördü. Bunun üzerine aracını yol kenarına alarak otomobilden uzaklaştı.
Sürücünün aracı durdurmasına rağmen yangın otomobilin tamamını sardı. Alevlerin etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi.