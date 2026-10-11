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Kaynak: AA

Savaş sonrası finans sisteminin kurucuları olan "Bretton Woods ikizleri" IMF ve Dünya Bankası, yıllık toplantılarını 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştiriyor. En son 1991’de Tayland’ın ev sahipliği yaptığı zirveye 190'ı aşkın üye ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 10 bini aşkın kişinin katılması bekleniyor.

"Tayland'ın Yeni Ufukları: İnsanları Güçlendirmek, Direnç İnşa Etmek" temasıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında kritik raporların yayınlanacağı takvim açıklandı:

13 Ekim: Dünya ekonomik görünüm raporu ve küresel finansal istikrar raporu

14 Ekim: Mali izleme raporu

15 Ekim: G20 Maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı ve kalkınma komitesi toplantısı

17 Ekim: Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısı

365,5 TRİLYON DOLARLIK REKOR BORÇ VE ENERJİ ŞOKU

Zirve, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından fırlayan petrol fiyatları ve tırmanan enflasyonist baskıların gölgesinde gerçekleşiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre yılın ilk yarısında 365,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kıran küresel borç stoku, zirvenin en kırılgan gündem maddesini oluşturuyor.

KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDEN 4 TEMEL DİNAMİK

1. Rekor borç stoku : Yılın ilk yarısında 365,5 trilyon dolara ulaştı.

2. Enerji ve petrol : Jeopolitik çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yüksek seyrediyor.

3. Faiz ve borçlanma : ABD, Almanya ve Japonya'da borçlanma maliyetleri tırmanıyor.

4. Büyüme Tahminleri : Temmuzda yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürülen küresel büyüme revize edilecek.

Gündemde ayrıca yapay zekanın kapsayıcı büyüme, istihdam ve siber güvenlik üzerindeki etkileri ile iklim finansmanı konuları geniş yer bulacak.

IMF BAŞKANI GEORGİEVA'DAN ÜÇLÜ UYARI: "BÜTÇE DİSİPLİNİ ŞART"

Toplantılar öncesinde Singapur'da kritik açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomiyi zorlayan üç ana dinamiğe dikkati çekerek şu acil çağrıları yaptı:

"Küresel ekonomi yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları nedeniyle büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçiyor. Küresel kamu borçları GSYH'nin yüzde 100'ünü aşacak. Düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için hükümetler acilen bütçe disiplini uygulamalı ve yapay zeka dönüşümüne hazırlanmalı."